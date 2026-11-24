Kırklareli'nde oturan 80 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Sabri Büyükyılmaz'ı, öğrencileri 34 yıldır her Öğretmenler Günü'nde ziyaret ediyor.

Mesleğe 1966 yılında Erzurum'da başlayan, 1968'de ise memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Karahalil beldesine atanan Büyükyılmaz, uzun yıllar burada görev yaptıktan sonra 1992'de emekliye ayrıldı.

İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illerde yaşayan öğrencileri, mezuniyetlerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen öğretmenleriyle bağlarını koparmadı. Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya gelen öğrenciler, Büyükyılmaz'ı bu yıl da Babaeski'deki evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ziyarete, gönüllü Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri de katıldı.

Ziyarette eski öğrencilerine yoklama alan Büyükyılmaz, üzerinde "İyi öğretmenler dünyayı değiştirir" yazılı pastayı keserken zaman zaman duygulandı. Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ise bağlama eşliğinde türküler seslendirdi.

"Şuradaki öğrencilerim benim canlarım"

Büyükyılmaz, AA muhabirine, 26 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekli olduğunu ve zamanını köyündeki arsasında toprakla uğraşarak geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerini evinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükyılmaz, "Onları anlatamam, çok mutlu oluyorum. Nasıl anlatabilsem ki o sevinci? O kadar çok seviyorum onları. Çünkü onlar beni çok sevdiler, ben de onları çok sevdim. Şuradaki öğrencilerim benim canlarım. Hakikaten çok sevdim onları ve her zaman da seveceğim. İnşallah Rabb'im öteki alemde de onları bana gösterir." diye konuştu.

Ziyaret karşısında hem duygulandığını hem de mahcup olduğunu ifade eden Büyükyılmaz, "Hayatta tevazuyu çok severim. Böyle şeylere alışık değilim ama çok mutlu oldum, teşekkür ederim geldiğiniz için." dedi.

Öğrencileriyle bahçede misket oynadığı günleri unutamıyor

Öğretmenliğin severek yapılması gereken çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Büyükyılmaz, Karahalil'de görev yaptığı yıllarda öğrencileriyle adeta arkadaş gibi vakit geçirdiğini anlattı.

Canları sıkıldığında ders arasında bahçeye çıkıp öğrencileriyle misket oynadıklarını belirten Büyükyılmaz, "Hatta bir tanesi oyuna o kadar dalmıştı ki bana 'Öğretmenim, vuramadın.' demişti. Çok hoşuma gitmişti. Benim öğretmenlik hayatım oyunla, çocuklarla hep birlikte olmaktı. Biz hep mutlu olduk çocuklarımla." diye konuştu.

Büyükyılmaz, unutamadığı anılarından birini de "Bazen yorulur masada uyuklardım. Öğrencim Reyhan gelip 'öğretmenim' diyerek beni uyandırırdı. O güzel bir hatıradır." sözleriyle paylaştı.

"Öğretmenimizin yanında çocukluk yıllarımıza dönüyoruz"

Büyükyılmaz'ın eski öğrencilerinden Reyhan Sayan ise 1969 yılında başlayan yolculuklarının hiç kopmadan bugüne kadar sürdüğünü belirtti.

Her Öğretmenler Günü'nde bir araya gelerek öğretmenlerini ziyaret ettiklerini anlatan Sayan, "Biz de onun yanında çocukluk yıllarımıza dönüyoruz. Öğretmenimiz bize doğruyu, sevgiyi, saygıyı ve çalışkanlığı öğretti. İyi ki bizim öğretmenimiz olmuş, onu anlatacak kelime bulamıyorum. Bizi biz yapan öğretmenimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette yer alan Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Onur Tuna Büyükyakalı da bu hikayeyi ilk duyduklarında çok duygulandıklarını ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Büyüklerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükyakalı, "Onlardan aldığımız mirası inşallah gelecek nesillere bizler de taşıyabileceğiz. 'İyilik Var' kapsamında yaşlılarımıza hürmet ettiğimiz güzel programlar gerçekleştiriyoruz. Bu programlarda değerli öğretmenlerimizle buluşuyoruz ve onlarla arkadaş oluyoruz. Bugün burada türküler ve şarkılar söyledik, hocamıza yazdığımız şiiri seslendirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA