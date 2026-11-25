Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Yeni Yol Grubu'nun TBMM'de düzenlediği grup toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruyu yanıtladı. Babacan, Meclis Başkanlığı'ndan gruplarına komisyon için milletvekili görevlendirilmesine yönelik yazı geldiğini belirterek, "Gönlümüz, arzumuz o komisyonda yer almak ve bu tarihi sorumluluğun gereğini yapmak" dedi. Arıkan ise henüz isim belirlemediklerini söyledi.

Yeni Yol Grubu'nun TBMM'de düzenlediği grup toplantısının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir gazetecinin TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Ali Babacan, konuya ilişkin istişarelerin yapılacağını ifade ederek, "Biraz önce Meclis Başkanımızdan grubumuza yazı geldi. Yeni Yol Grubu'ndan da bu komisyonda görev almasıyla alakalı bir milletvekilinin görevlendirilmesi bizden talep ediliyor. İnşallah gerekli istişareleri yaparız ama biz bu konuya ilk günden beri destek veriyoruz biliyorsunuz" diye konuştu.

Sürecin başladığı dönemde yaptığı açıklamayı hatırlatan Babacan, "Hatta süreç başladığında, 'Bu işler zordur, çetrefillidir ama yüzde 5 bile çözüm ihtimali olsa biz gidip o yüzde 5'i bile destekleyeceğiz' diye bir sözüm de vardı benim, hatırlıyorsanız" dedi. Saadet Partisi ve Yeni Yol Grubu olarak daha önce kurulan 51 kişilik komisyonda nitelikli katkıda bulunduklarını belirten Babacan, İzleme Komisyonu'nda da yer almak istediklerini ifade ederek "Yani nihai istişareleri yaparız ama gönlümüz, arzumuz o komisyonda yer almak ve bu tarihi sorumluluğun gereğini yapmak" ifadesini kullandı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise komisyona gönderilecek milletvekilinin isminin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruya, "İsim belli değil" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA