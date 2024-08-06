Baba yadigarını yarım milyon harcayarak sıfırdan topladı

TRABZON - Trabzon'da yaşayan Özer Öztürk, 14 yıl önce babası için satın aldığı Tofaş marka Şahin'i babasının vefatının ardından yıllar boyunca sürmedi. Zamanla bazı parçaları eskiyen otomobili 2 yıl önce tekrar eski haline getirmek için restorasyon çalışmalarına başlayan Öztürk, yarım milyon harcayarak otomobili fabrikasyon haline getirdi. Türkiye'nin değişik illerinden bulduğu orijinal parçalarla otomobilin restorasyon sürecini tamamlayan Öztürk, kapalı garajda muhafaza ettiği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Özer Öztürk, 2010 yılında babası için 1998 model Tofaş marka Şahin otomobili satın aldı. Otomobili satın aldıktan 4 yıl sonra babasını kaybeden Öztürk, aracı yıllar boyunca kullanmadı. Bazı parçaları eskiyen baba yadigarını tekrar eski haline getirmek isteyen Öztürk, hummalı bir restorasyon sürecine girdi. Otomobili tamamen fabrikasyon haline getirmek isteyen Öztürk, dükkan dükkan dolaşarak parça aradı. Ankara ve Isparta gibi bazı illerden orijinal parçalar bulan Öztürk, aracı somun ve cıvatasına kadar sıfırdan topladı. 500 bin TL harcayarak baba yadigarını eski haline getirmenin mutluluğunu yaşayan Öztürk, bir sosyal medya hesabı da açarak restorasyon sürecini paylaştı. Yoğun ilginin gösterildiği sosyal medya hesabından olumlu tepkilerin geldiğini belirten Özer Öztürk, aracı çok sayıda kişinin satın almak istediğini dile getirdi.

Bir kamu kurumunda çalışan Özer Öztürk, restorasyon sürecinde meşakkatli süreçlerden geçtiğini belirterek, "Aracı 2010 yılında babam için almıştım. Sonrasında 2014 yılında babamı kaybedince belli bir dönem. muhafaza ettim, sakladım. Sonrasında Aralık 2022'de bir restoran sürecine girmeye karar verdim. Aracı baştan aşağıya restorasyon yapmak istedim. Aracı komple kasnak haline kadar indirdik. Sonrasında yine eski üretim, orijinal parçalarla toplamaya çalıştık. Tabii meşakkatli süreçlerden geçtik. Burada hem emek harcadık hem para harcadık hem zaman harcadık. Yani gerçekten iyi bir şey ortaya çıkardığımız için düşünüyorum" diye konuştu.

"Yaklaşık yüzde 96 civarında aracı fabrikasyon ayarlarına kadar getirdik"

Eski üretim orijinal parçaları bulmanın hatır işine dayandığını kaydeden Öztürk, "Ustalarımız sağ olsunlar. Hatır, rica bizi kırmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bu zaman zarfında bize yardımcı oldular. Tabii onlar için de benim içinde zor bir süreçti. Yaklaşık yüzde 96 civarında aracı fabrikasyon ayarlarına kadar getirdik. Parça bulmak kolay fakat eski üretim orijinal parçaları bulmak maalesef zor ve hatır işine dayanıyor. Ustalarımız, sevdiğimiz insanlar bir şekilde aracı oldular. Bu şekilde tedarik ettik. ve aracı bu hale getirdik. Aracın sosyal medya hesabı var ve arkadaşlar çok dikkatliler. Yani en ufak ayrıntısına kadar inceliyorlar. Bazen eleştiriler de geliyor. Hani Tofaş dediğimiz zaman insanların aklında ikiye bölünme gibi bazı şeyler canlanıyor ve bunu da yorumlarda bazen belirtiyorlar. Ama dediğim gibi aracın hatırası olduğu için de baba yadigarı olduğu için benim için çok sorun teşkil etmiyor açıkçası bu tarz yorumlar. Ama tabii onları da dikkate alıyorum" şeklinde konuştu.

"Babadan bize kaldı; benden de artık çocuklarıma kalır diye düşünüyorum"

Aracı satmayı düşünmediğini dile getiren Öztürk, "Aslında bir yarım milyon gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekiyor. İşin para kısmını bir kenara koyarsak emek ve zaman en önemli kavram. Sosyal medya hesabından da arkadaşlar soruyorlar sürekli ne yapabiliriz? Bizde yapmak istiyoruz, nasıl toplayabiliriz? Ama dediğim gibi para bu işin üçüncü kısmında. İlk olarak emek, ikinci olarak zaman, üçüncü olarak da işin maddi kısmı var. Açık konuşmak gerekirse bu şekilde bir araç toplamak için şu anda yarım milyonu gözden çıkarmaları gerekiyor. Sosyal medyadan ve çevremden aracı almak isteyenler var. Sürekli soruyorlar satılık mı değil mi diye. 14 saklıyorum ben aracı. Bundan sonra da satmaya niyetim yok açıkçası. Babadan bize kaldı. Benden de artık çocuklarıma kalır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Babamın sevdiği şarkıları dinleyerek, onun geçtiği yollardan geçiyorum"

Otomobili kapalı garajda muhafaza ettiğini belirten Öztürk, "Koltuklar kumaş artık biliyorsunuz bu aracın parçaları birçok parçası artık üretilmiyor. Tedarik edilemiyor. Tedarik sorunu var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı bulduk Ankara'dan. Yine bu işle uğraşan. Orijinal kumaşlarla birlikte koltukları neredeyse ayarına kadar getirdik. Orijinal ayarına kadar getirdik. Tofaş'larda torpido çatlaması meşhurdur. Onu da Isparta'dan tedarik ettik. Onun haricinde yine far, top, sinyal, özellikle Tofaş yazılı olmasına dikkat ettik ki sosyal medyada arkadaşlar zaten en çok dikkat ettikleri noktalardan birisi orijinal parça ve eski üretim olup olmadığıydı. Yani bir şekilde işin içinden çıktık diyebiliriz. Arabayla gezmek mutluluk verici açıkçası. Eksik bir noktamız var. Çocuklarımla birlikte çıktığım zaman trafikte dolaştığım zaman tabii bu da babamın eksikliği tabii. Gönül isterdi onun da kendi aracını görmesi, sürmesi ama maalesef bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor. Restorasyondan çıkalı yaklaşık bir 8 ay kadar bir zaman zarfı oldu. Kapalı garajda muhafaza ediyorum. Hafta sonları boş kaldığım zamanlarda babamın sevdiği şarkıları dinleyerek, onun geçtiği yollardan geçiyorum. Sonrasında tekrar kapalı garaja bırakıyorum. Günlük hayatıma devam ediyorum. Araç 98 model, 2010 yılında aldığımızda 89 bin kilometreydi şuanda 134 bin kilometrede" dedi.