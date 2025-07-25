Burdur'un Gölhisar ilçesinde baba ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası verildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Metin Kızıllı, maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmadaki mütalaasında, sanığın 2 kez tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Duruşmada, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanan tanıklar dinlendi.

Maktul Ramazan Tin'in eşi Ayten Tin, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldıklarını, haksız tahrik uygulanmamasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da haksız tahrik indiriminin üst raddeden uygulanmasını talep etti.

Tutuklu sanık Metin Kızıllı ise duruşmadaki savunmasında, tasarlayarak yapmadığını, öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Metin Kızıllı'nın 2 kez müebbet hapis cezasına, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmamasına karar verdi.

Olay

Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda, 3 Eylül 2024'te alacak meselesi yüzünden Metin Kızıllı (42), iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etmiş, Ramazan Tin olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Sanık Metin Kızıllı hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle dava açılmıştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.