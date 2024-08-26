Baba, tartıştığı kızını boğarak öldürdü

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tartıştığı kızı Eylem Sevilen'i (18) boğan Murat Sevilen'in (44), cesedi çekyatın içine koyduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde kızı ile arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıklarını söyleyen Murat Sevilen, "Erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek, izin vermedim. Aramızda tartışma çıktı sonra kendisini öldürdüm. Ardından telefonunu incelediğimde arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördüm. Onu da bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Polis tarafından yakalandım" dedi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, iddiaya göre, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen ile tartıştı. Sinirlenen Murat Sevilen, kızını boğduktan sonra evden ayrıldı. Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi eşi, Hafize Sevilen'in, iş dönüşü eve gelmesi ile ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulunca sinir krizi geçiren Hafize Sevilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri, Eylem Sevilen'in öldüğünü belirledi. Pizzacıda çalıştığı öğrenilen Eylem Sevilen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'ERKEK ARKADAŞINI BULMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM'

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen'i yakalayıp gözaltına aldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevilen ifadesinde, 'Erkek arkadaşı olduğunu düşündüğüm kızım, bir başka arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Ben de erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek izin vermedim. Tartıştık sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Fakat polis beni kısa sürede yakaladı" dedi.

Psikolojik sorunları bulunan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen inşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eylem Sevilen'in, Gönen'de toprağa verileceği belirtildi.