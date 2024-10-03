Yozgat'ta baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, baba C.A., tartıştığı oğlu Y.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre C.A. (65), Yukarıyahyasaray köyündeki evinde oğlu Y.A. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A, oğlunu bıçakladı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.