Kendisi gibi doktor olan babasına hastanede sürpriz Babalar Günü kutlaması

İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde Asistan Dr. Eralp Sevin (28), birlikte çalıştığı babası Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin'e (60) sürpriz yapıp, hastanede 'Babalar Günü'nü kutladı. Çocukluğundan beri babasının izinden yürüdüğünü belirten Sevin, babasıyla 'Babalar Günü'nü de hastanede kutlamanın kendisi için ayrı anlam taşıdığını söylerken, İsmail Ertan Sevin ise "Herhalde herkese böyle bir şey nasip olmaz" dedi.

'Babalar Günü'nde en anlamlı kutlamalardan biri İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde yaşandı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde Asistan Dr. Eralp Sevin birlikte görev yaptığı babası Beyin Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin'e çalıştığı sırada sürpriz yapıp, 'Babalar Günü'nü kutladı. Çocukluğundan beri babasıyla hastaneye geldiğini ve bu nedenle babasının izinden yürüdüğünü belirten Dr. Eralp Sevin, 2,5 yıldır aynı klinikte birlikte omuz omuza görev yaptığını belirtti. Babasından etkilendiği için uzmanlık sınavında yalnızca beyin cerrahisini tercih ettiğini söyleyen Sevin, "Beyin cerrahisi çok yoğun ve uzun süreli çalışma şartları olan branşlardan biri. Bu nedenle baba nazaran çocukluğumda annemle çok fazla vakit geçirdik. Bu bende bayağı bir yer etmiş ki uzmanlık sınav tercihinde sadece beyin cerrahisini yazdım" dedi.

'HASTALARINA VE ASİSTANLARA KARŞI BABACANDIR'

"Babam işini çok severek yapar" diyen Dr. Sevin, "Babam olmasının artısı elbette var. En önemlisi bilgi kaynağının sürekli yakınında olması. Biz günün yaklaşık 18 saati hastanedeyiz. 'Babalar Günü'nü de en rahat kutlayabileceğimiz ve en fazla diyalog kurduğumuz yer hastane. O nedenle de ben de hastanede kutlamayı tercih ettim. Aynı zamanda babam evde nasılsa hastanede de aynı. Hastalarına ve asistanlara karşı çok babacandır. Onların gerçekten iyiliğini düşünür. Bu nedenle burada 'Babalar Günü'nü kutlamamdan daha mutlu olacağını düşündüm" diye konuştu.

'HEM OĞLUM HEM ASİSTANIM'

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin (60), 31 yıldır hastanede çalıştığını belirterek, "Asistanlığım da bu hastanede oldu. Asistan olduğum zamanlarda Eralp'i hep vizitlere getiriyordum. Eralp, daha 5 yaşındayken klinikte bilgisayarın başına oturtuyordum. O zamandan beyin cerrahi sevgisi başladı. Başlarda oğlumla çalışmak zordu. Bir baba-oğul ilişkisi vardı. Şu an hoca asistan ilişkisi oldu. Bana nasıl hitap edeceğini hep merak ediyordum. Ancak diğer arkadaşları ve hocalarımızdan etkilenerek 'Ertan ağabey' ya da 'Ertan hocam' diyor. Benim için de bu güzel bir duygu. Eralp hem oğlum hem de asistanım. Diğer asistanlardan da hiçbir fark yok. Diğer öğrencilerim benden ne öğreniyorsa, alıyorsa Eralp da ne eksik ne fazla alıyor. 'Babalar Günü'nü aynı yerde çalışan oğlumla kutlamak mükemmel bir duygu. Herhalde herkese nasip olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı