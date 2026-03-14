Haberler

Küçükken hayalini kuruyordu, şimdi babasıyla aynı hastanede şifa dağıtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Bilici ile oğlu Kardiyoloji asistanı Dr. Ulaş Bilici, aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ulaş Bilici, babasının mesleğine olan sevgisini dile getirirken, birlikte çalışmanın gurur verici olduğunu belirtti.

VAN Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Necmettin Bilici, tıp fakültesinden mezun olan oğlu Dr. Ulaş Bilici ile artık aynı hastanede çalışıyor. Hastanenin Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev alan Ulaş Bilici, "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici" dedi.

Vanlı olan ve 2006 yılından bu yana Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Van'da görev yapan Dr. Necmettin Bilici'nin oğlu Ulaş Bilici de babasının izinden giderek tıp eğitimi aldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ulaş Bilici, memleketine dönerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev aldı. Böylece baba-oğul aynı hastanede hizmet vermeye başladı.

'TARİF EDİLMESİ ZOR BİR DUYGU'

Dr. Necmettin Bilici, "Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Uzun yıllardır Van'da görev yapıyorum. Oğlum Dr. Ulaş Bilici, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketine hizmet etmek için Van'a geldi. Van'daki hastanemizin kardiyoloji kliniği de oldukça güçlü. Onun burada kalması bizi çok mutlu etti. Aynı ortamda çalışmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Bazen yemekhanede karşılaşıyoruz, bu bile insana büyük bir gurur veriyor" dedi.

'HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ'

Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi alan Dr. Ulaş Bilici ise "Babamın yıllardır insanlara şifa dağıttığını görmek beni de bu mesleğe yönlendirdi. Aynı hastanede çalışmak benim için çok gurur verici, hayalini kurduğum bir şeydi. Babam ben küçükken hastanede çok sıkı çalışırdı. Ben de hep orda, onunla olmayı hayal ederdim. O yüzden mutluyum, gururluyum. Babam küçüklükten bu yana en büyük rol modelimdi. Her şeyi babam gibi yapmak istiyordum. Doktor olmamda da bunun büyük bir etkisi var. Aynı zamanda babam da doktor olmamı çok isterdi. Çocukluğumdan itibaren stetoskopla geziyordum. Babamın bu mesleği seçmemde büyük etkisi var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

