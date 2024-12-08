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Kutlama yapan Suriyelilere "Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağıran şahıs gözaltına alındı

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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirmesi Türkiye'de yaşayan çok sayıda Suriyeliyi sokaklara döktü. O anlarda gerginlikler de yaşanırken Gebze'de bir kişi kutlama yapan sığınmacılarının araçlarının önünü keserek "İzniniz nerede? İzin alacaksınız. Aldın mı Emniyet'ten, kaymakamlıktan iznini. Siz hayırdır, başlarım Esad'ına" diye bağırdı. Emniyet'ten yapılan açıklamada sığınmacılara bağıran kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Suriye'de silahlı muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde neredeyse hiçbir çatışmaya girmeden devirirken gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOKAKLARDA KUTLAMA YAPTILAR

Türkiye'de çok sayıda Suriyeli, Esad'ın devrilmesinin ardından sokaklara çıkarak kutlamalar yaparken o anlarda dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

"KONUŞMAYIN LAN, İZİN ALACAKSIN"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü keserek "İzniniz nerede? İzin alacaksınız. Aldın mı Emniyet'ten, kaymakamlıktan iznini.Siz hayırdır, başlarım Esad'ına. Konuşmayın lan, izin alacaksın" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, A.K.D'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Kutlama yapan Suriyelilere
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKenan Bey:

Helal olsun yiğidime, ağzına yüreğine sağlık

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Haber YorumlarıKenan Bey:

Gidin bayramızını sevincinizi ülkenizde yapın yeter bıktık sizden ya

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Haber YorumlarıKenan Bey:

A.K.D. Her kimsen helal olsun ağzına yüreğine sağlık.

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Haber YorumlarıBekir Üzüm:

adam adam valla helal olsun

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Haber Yorumlarıhüseyin altintas:

çok saçma ....vatandaşına sahip çıkmayan ülke sıralamasında ilk sıradayız herhalde

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