Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 zanlı için savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Zafer Ozan Ay, Emirhan Akçadağ, Gülşah Ocak, Gülal Erdovan ve Gökhan Turan hakkında tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen savcılığın sevk yazısında bazı tespitlere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler Ali Rıza Yılmaz, Emirhan Akçadağ, Gülal Erdovan, Zafer Ozan Ay, Gökhan Turan ve Gülşah Ocak'ın halihazırda Beşiktaş Belediyesi'nde görevli oldukları belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün 2020'den itibaren Beşiktaş Belediyesinden yaklaşık 30 ihale aldığı, ihalelerin süreçleri incelendiğinde yaklaşık maliyet alan, ihaleye davet edilen veya EKAP'tan teklif gönderen firmaların büyük kısmının aynı olduğu aktarılan yazıda, şüphelilerin halihazırda birçok ihalede görev aldıkları kaydedildi.

Yazıda, ilk etapta 4 farklı ihale hakkında bilirkişi raporu alındığı, yaklaşık maliyet teklifi alınan firmalarla nasıl iletişimi kurulduğunun belli olmadığı, tekliflerin kim tarafından teslim edildiğine ilişkin teslim-tesellüm evrakının bulunmadığı, firma yetkililerinin alınan beyanlarında yaklaşık fiyat teklifindeki imzaların kendilerine ait olmadıklarını söyledikleri aktarıldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın 2020'de Beşiktaş Belediyesi'nde ihale almasını sağlayan Fahri Aksoy'un da beyanlarında yaklaşık maliyet tekliflerinin Aktaş'ın organizesinde hazırlandığı, çalışanı Akın Kumanlı tarafından belediyeye teslim edildiği anlatılan yazıda, yaklaşık maliyet hesaplarının ihale dosyalarının tamamına yakınında şüpheliler Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay tarafından hazırlandığı bildirildi.

Yazıda, şüpheli Ocak'ın Kumanlı'yla HTS kayıtlarının bulunduğu, diğer şüphelilerin de Kumanlı'yı tanıdıkları, yaklaşık maliyet alınan firmalardan bazılarının Fahri Aksoy'un eşi, oğlu ve kuzeni Mükerrem S. üzerine kayıtlı firmalar olduğu, o dönem Fahri Aksoy'a ait, kız arkadaşı Arzu K'nin üzerine yaptığı İ.T. isimli firmanın kullandığı adresin sonraki süreçte Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı Gökçe G'nin üzerine kurduğu İ.O. isimli şirketçe kullanıldığı belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş'ın Fahri Aksoy ile Beşiktaş Belediyesinden ihale almaya başladığı, sonrasında Fahri Aksoy'u devre dışı bıraktığına dikkat çekilen yazıda, Aktaş'ın belediye yöneticileriyle ilişkisini geliştirip şirketlerinin faaliyet alanlarında kalan ihalelerin tamamını aldığı vurgulandı.

Yazıda, belediyenin çeşitli yöneticileriyle şüpheli Ali Rıza Yılmaz da dahil olmak üzere HTS kayıtlarının bulunduğu, ihale alan firmalardan sadece "Elif LPG" isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, kardeşleri, sevgilisi, çocukları ve akrabaları üzerine kayıtlı tüm şirketlerin belediyeden ihale aldığının tespit edildiği anlatıldı.

Usulsüz ihale alım süreçleri tespit edildi

İhale süreçlerinde birinci aşamanın yaklaşık maliyet olduğu, buradaki fiyatın şişirilmesi için kontrollerinde bulunan firmalardan yaklaşık maliyet alındığı, bunlardan bazılarının kaşesinin Aziz İhsan Aktaş'a ait iş yerlerinde ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, özellikle pazarlık usulüyle çıkan ihalelerin bazılarında davet edilen 3 firmanın da Aktaş'ın kontrolündeki firmalar olduğunun görüldüğünden bahsedildi.

Yazıda, şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadıklarına, süreci kendi inisiyatifleriyle yönettiklerine ilişkin savunmalarına itibar edilmediği, şüpheli Gökhan Turan'ın yaklaşık 15 ihale komisyonu başkanlığı yaptığı, asıl biriminin basınla ilgili kısım olduğu ifade edildi.

İhale komisyonunda yer almanın sadece imza atmaktan ibaret olmadığı, "İldeniz Organizasyon"un aldığı bir ihalede, ihale komisyonunda yer alan Yalçın Y. isimli belediye görevlisinin yaklaşık maliyete itiraz edip, yaklaşık maliyetin piyasanın yaklaşık 5 katı üzerinde hesaplandığına yönelik dilekçe verdiği ancak bu kişinin dilekçesinin ihale dosyasında olmadığı, bunun üzerine aynı kişinin ihale komisyon kararına da tespitini şerh olarak düştüğü aktarıldı.

İhale komisyonunda yer alan kişilerin yapılan işlemleri denetlemekle sorumlu oldukları, çikolata, çiçek alımı ve araç kiralama gibi işlerden oluşan ihalelerde basit araştırmayla dahi piyasadaki gerçek fiyatları öğrenebilecekleri ancak değerinin çok üzerinde ihaleye çıkarılan işlere bu görevlilerin itiraz etmediği vurgulanan yazıda, bu nedenle "ihaleye fesat karıştırmak" eylemine iştirak ettikleri kaydedildi.

Yazıda, "Aktaş Bilişim" isimli şirketin yaklaşık 55 milyon liraya aldığı ihaleyi öncesinde yaklaşık 5 milyon liraya alan Konya'daki bir firmanın çeşitli gerekçelerle devre dışı bırakıldığı, sonrasında ihaleyi "Aktaş Bilişim"in 11 katı fiyatla almasının sağlandığı dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş yapılanmasının belediyenin ihale işlerini kendi kontrolünde organize ettiğinin anlaşılacağı vurgulandı.

Şüpheliler hakkındaki tespitler

Şüphelilerden Ali Rıza Yılmaz'ın tüm ihale olurlarını verdiği, Aziz İhsan Aktaş'la irtibatının bulunduğuna işaret edilen yazıda, Gülal Erdovan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olduğu, sözleşme imzalama işlemi de dahil olmak üzere ihale komisyonları ve usulsüzlük karıştırılan pazarlık usulü ihalelerinde firmaları belirleyen kişi olduğu bildirildi.

Yazıda, şüpheli Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın şişirilmiş yaklaşık maliyetleri belirledikleri, aynı zamanda Aktaş'ın şirketlerinin aldığı birçok ihale komisyonlarında yer aldıkları, Ocak'ın hali hazırda tutuklu bulunan Mustafa Mutlu'yla irtibatlı olduğu, Şarköy Belediyesi'nde görev yaparken tanıştıkları, Beşiktaş Belediyesine geçişlerinin aynı tarihe geldiği belirtildi.

Zafer Ozan Ay ve Gülal Erdovan'ın Sarıyer Belediyesi'nde de fesat suçundan hakkında soruşturma olduğu, Beşiktaş Belediyesine hemen hemen aynı tarihlerde geçtikleri aktarılan yazıda, Ali Rıza Yılmaz'ın da Beşiktaş Belediyesinden önce Sarıyer Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, aynı zamanda Rıza Akpolat'ın "Emza" isimli şirketin eski ortağı olan Emrah Gülkanat'ın babası Ali Rıza Gülkanat'la tanışık olduğu, bu aileyle uzaktan akrabalık bağlarının bulunduğu dikkate alındığında belediyenin bütçesinin büyük kısmını oluşturan ihale birimindeki kişilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, buralara rastgele yerleştirilmediklerinin tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Gökhan Turan'ın yaklaşık 15 ihalede komisyon başkanı olmasının olağan olmadığı, rapor alınan 4 ihalede de komisyon başkanı olduğu, şüpheli Emirhan Akçadağ'ın fesat karıştırılan 2 ihalede görev aldığı, yine görev aldığı henüz raporu alınmayan ancak fesat karıştırıldığı değerlendirilen başka ihalelerde de komisyonda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Gülal Erdovan'ın destek hizmetleri müdürlüğünde eski personel olduğu gözetildiğinde şüphelilerin Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nde yapılanmasını bildikleri ve bu yapılanmanın ihaleleri almasını sağladıklarına dikkati çekilen yazıda, şüpheli Akçadağ yönünden 2, diğer şüphelilerin de tespit edilen 4 ihaleye fesat karıştırılmasına sebep oldukları konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüpheli bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin maddi imkanları, isnat edilen suçlar için öngörülen ceza miktarının şüpheliler yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde cezanın üst sınırı, henüz tüm ihaleler yönünden raporların alınmamış olduğu dikkate alındığında şüphelilerin kaçıp saklanacaklarına ilişkin kuvvetli şüphe nedenlerinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.