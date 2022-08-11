Ortalığı kana bulayacaktı! Azez'de canlı bomba yeleğiyle birlikte yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod adlı Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı" dedi

İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü tarafından Azez Mare'de gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

SOYLU: EVLATLARIMIZA TEBRİKLER

Güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, paylaşımına şu notu düştü: "Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."

"İSTANBUL'A EYLEM YAPMAYA GELEN TERÖRİST DE YAKALANDI"

Bakan Soylu, ayrıca İstanbul'a eylem yapmak için gelen teröristin de yakalandığını belirtti. Bakan Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" ifadelerini kullandı.

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