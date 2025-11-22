Haberler

Azerbaycanlı yazar, iki ülkenin şehitlerini dünyaya tanıtıyor
TÜRKİYE'de yaşayan Azerbaycanlı araştırmacı-yazar Halide Halid, Türkiye ve Azerbaycan'ın şehitlerini uluslararası kamuoyuna tanıtan projeler yürütüyor.

Halid'in hem Azerbaycan hem de Türkiye'de yayımlanan makaleleri, iki ülkenin kahramanlarının biyografilerini geniş kitlelere ulaştırıyor.

Halide Halid'in yürüttüğü 'Önce Vatan' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde şehit düşen güvenlik güçlerinin yaşam hikayeleri, Azerbaycan basınında geniş yer buldu. Projede; 11 Eylül 2020'de Van'ın Çatak ilçesinde şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, 18 Kasım 2012'de Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Başçavuş Gökhan Korkut, 19 Ağustos 2015'te Siirt Pervari'de bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı hakkındaki makaleler yayımlandı. Projenin Azerbaycan basınında yer alacak sıradaki kahramanı ise Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural olacak.

BİYOGRAFİK ÇALIŞMALAR HAZIRLADI

Halid, Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ Savaşı'nda şehit olan Yarbay Mehman Genberov, Kıdemli Teğmen Hesenağa Abdullazade, Yüzbaşı Şahmar Guliyev, er kardeşler İman ve Behram, ayrıca erler Mirağa Aliyev, Mais Seferov, İbrahim Rükabzade, Yüzbaşı Kamil Şirinov ve çok sayıda şehitle ilgili kapsamlı biyografik çalışmalar hazırladı.

'SONSUZLUĞA KANAT AÇANLAR' PROJESİ

Yazar Halide Halid'in 'Sonsuzluğa Kanat Açanlar' projesinde ise Hızı bölgesindeki Karaheybet hava üssünde meydana gelen Mi-17 helikopter kazasında şehit olan 14 askerin bilgileri yer alırken, 11 Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin biyografilerinin de projede yer alacağı belirtildi. Halide Halid, iki ülke şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için 'Önce Vatan' diyerek daha geniş kapsamlı projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
