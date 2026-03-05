Azerbaycan ve Özbekistan dışişleri bakanları, İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırılarını görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saidov, Bayramov'u telefonla arayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan yapılan İHA saldırılarıyla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Azerbaycan topraklarına İran'dan yapılan İHA saldırılarının endişe verici olduğu ifade edildi.

Bayramov, saldırıların uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlali olduğunu ve bölgede gerginliğin artmasına yol açtığını söyledi.

İran'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini bildiren Bayramov, olayın aydınlatılmasını ve benzer durumların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil önlemlerin alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve iki sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verilmişti.