Azerbaycan ve Ermenistan Liderleri Abu Dabi'de Barış Görüşmesi Yapıyor

Azerbaycan ve Ermenistan Liderleri Abu Dabi'de Barış Görüşmesi Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de barış süreci kapsamında bir araya geldi. İki lider, Karabağ Savaşı sonrası başlayan müzakereler çerçevesinde önemli konuları ele alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı

İşte Fahrettin Altun'un yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.