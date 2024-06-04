Azerbaycan'ın Şuşa şehri İİT Gençlik Başkenti 2024 Programı'na ev sahipliği yapıyor

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2024 Uluslararası Programı" başladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen programın açılışı, İslam ülkelerinden çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Programın açılış törenine, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, ICYF Başkanı Taha Ayhan, Azerbaycanlı milletvekilleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden üst düzey yöneticiler katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, törende yaptığı konuşmada, uzun yıllar süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Şuşa'nın tüm Azerbaycan için çok kıymetli olduğunu ve "Gençlik Başkenti" seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gayıbov, "ICYF ile birlikte İslam dünyası gençliğinin bilim, kültür, spor, girişimcilik, sosyal inovasyon, eğitim alanlarında yaşamının ve gelişiminin tüm alanlarını kapsayacak 12'den fazla büyük ölçekli çevrimdışı ve çevrimiçi etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinliklere katılması için 36 ülkeden 150'den fazla genci davet ettik ve onlar da bu tarihin bir parçası olma fırsatı kazandı. Bu etkinliklerle Şuşa'nın mücadelesini dünya gençliğine tanıtmayı ve Müslüman gençleri Şuşa'da bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev her zaman gençlere büyük destek verdi. Ülke nüfusunun çoğu gençlerden oluşuyor. Şu an dünyada büyük gerginlik var ancak barışın, dostluk sayesinde sağlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ICYF Başkanı Ayhan da Şuşa'nın kurtuluş hikayesini gençler aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Şuşa, Azerbaycan haritasında sadece coğrafi bir konum değil, tarihin bir sayfası, on yıllar boyunca süren direniş ve dayanıklılıktaki gücüdür. Bugün burada başlayan programla Şuşa'nın tarihi ve kültürünü öne çıkaracağız ve bunu gençliğin merceğinden küresel toplumla paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Ayhan, programın İslam dünyasındaki gençler arasında kapasite oluşturmayı ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Ortak misyonumuz gençlerimizin potansiyelinden yararlanmak, topluluklarımızı geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için el ele birlikte çalışmaktır. Bu program, gençlerin sesini yükseltmenin, özlemlerini ve hayallerini savunmanın, onlara başarılı olacakları platformları sağlamanın ve büyümelerini desteklemenin bir yoludur. İslam dünyasındaki her gencin güvenle hayal kurabileceği ve tüm potansiyeline ulaşabileceği bir ortam yaratmak için daha fazla çalışmalıyız." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Filistin'de sevdiklerini kaybeden aileler ve masum çocukların öldürülmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" sözlerini anımsatan Ayhan, "Mevcut sıkıntılar, gerçekçi çözümler ve kardeşlerimizle samimi dayanışma göstermemizi gerektiriyor. Yine de Şuşa'nın kurtuluşu, Müslüman dünyasında işgal altındaki birçok toprağın özgürlüğü için ilham kaynağıdır." dedi.

Tören, konuşmaların ardından kültürel performanslarla devam etti.

ICYF, ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan gençlerin kapasitelerinin artırılması amacıyla her yıl İİT üyesi ülkelerden bir şehri, "Gençlik Başkenti" olarak seçiyor ve yıl boyunca bu şehirde uluslararası etkinlikler düzenliyor.

ICYF kararı ile "2024 yılı Gençlik Başkenti" seçilen Şuşa'da yıl boyunca "Gençliği güçlendirmek, kültürleri birleştirmek" temasıyla farklı etkinlikler yapılacak.