Azerbaycan'dan Türkiye'ye COP31 Tebriği

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Taraflar Konferansı'nın 31. oturumuna (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'yi tebrik etti.

Azerbaycan, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adına tebrik mesajı yayınladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu'na ev sahipliği yapmak üzere seçilen kardeş Türkiye'yi ve müzakerelere liderlik etme görevini üstlenen Avustralya'yı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz.

Azerbaycan, COP29 Başkanı sıfatıyla, bu önemli misyonun başarıyla hayata geçirilmesini desteklemek adına hiçbir gayretten kaçınmayacaktır.

Her iki ülkeye de başarılar diliyor; COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki küresel çabalara önemli katkılar sağlayacağına olan inancımızı yineliyoruz."