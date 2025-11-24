Haberler

Azerbaycan'dan Türkiye'ye COP31 Tebriği

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31. oturumunu düzenleyecek Türkiye'yi tebrik etti ve bu önemli misyonun başarıyla geçirilmesi için destek vereceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Taraflar Konferansı'nın 31. oturumuna (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'yi tebrik etti.

Azerbaycan, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği adına tebrik mesajı yayınladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu'na ev sahipliği yapmak üzere seçilen kardeş Türkiye'yi ve müzakerelere liderlik etme görevini üstlenen Avustralya'yı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz.

Azerbaycan, COP29 Başkanı sıfatıyla, bu önemli misyonun başarıyla hayata geçirilmesini desteklemek adına hiçbir gayretten kaçınmayacaktır.

Her iki ülkeye de başarılar diliyor; COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki küresel çabalara önemli katkılar sağlayacağına olan inancımızı yineliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
