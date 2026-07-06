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Azerbaycan, Ukrayna'daki SOCAR tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde SOCAR'a ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle Rusya'nın Bakü Büyükelçisi'ne nota verdi. Saldırının kasıtlı olduğu belirtilerek, sivil tesisler ve diplomatik temsilciliklerin korunması istendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede 5 Temmuz akşamı Mıkolayiv bölgesindeki SOCAR akaryakıt istasyonunun İHA saldırısına uğraması nedeniyle Büyükelçi Yevdokimov'a Azerbaycan'ın itirazı iletilirken, olayla ilgili diplomatik nota takdim edildi.

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı.

Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.

Yevdokimov'la yapılan görüşmede, Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklere titizlikle uyulmasının önemine dikkati çekildi.

Rusya'dan söz konusu olayların tamamının kapsamlı şekilde soruşturulması, yaşananlarla ilgili Azerbaycan tarafına gerekli açıklamanın yapılması ve sivil tesisler ile diplomatik temsilciliklerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi istendi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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