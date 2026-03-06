Haberler

Albüm: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Yönelik İha Saldırılarını Kınadı

Albüm: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Yönelik İha Saldırılarını Kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen İHA saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgesel gerilimi artıracağını belirtti.

BAKÜ, 6 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıları "uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin ihlali" diye nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu saldırılar perşembe günü öğle saatlerinde İran topraklarından gerçekleşti. Açıklamada, bir İHA'nın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nın terminal binasına çarparak 2 sivili yaraladığı ve binada hasara yol açtığı belirtildi. Bir diğer İHA'nın ise Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştüğü bildirildi.

Bakanlık, bu eylemlerin bölgesel gerilimi tırmandıracağını ve uluslararası hukuk ilkelerine doğrudan aykırı olduğunu da ekledi.

Kaynak: Xinhua
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın