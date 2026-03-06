Albüm: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Yönelik İha Saldırılarını Kınadı

BAKÜ, 6 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıları "uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin ihlali" diye nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu saldırılar perşembe günü öğle saatlerinde İran topraklarından gerçekleşti. Açıklamada, bir İHA'nın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nın terminal binasına çarparak 2 sivili yaraladığı ve binada hasara yol açtığı belirtildi. Bir diğer İHA'nın ise Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştüğü bildirildi.

Bakanlık, bu eylemlerin bölgesel gerilimi tırmandıracağını ve uluslararası hukuk ilkelerine doğrudan aykırı olduğunu da ekledi.

Kaynak: Xinhua