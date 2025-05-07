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Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim her saat tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Asya'yı karıştıran savaşta tarafını açıkça belli etti. Bakanlık, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

"GERGİNLİĞİN ARTMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıvatandaş osman :

Sen pakistanı desteklemek için izin aldın mı patronun israilden

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

BUDA COK KIVRAK

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hayret, İsrail Hindistanı tutar. Nasıl olur da Hindistan kınanır.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu devirde ancak aptallar savaş yapar yoksul geri kalmış ne kadar millet varsa birbirini yiyor isveç norveç in bir sorunu var mı belçikanın hollandayla yada italyanın almanya fransayla bir atışması duyulmuşmu nerede medeniyetsiz cahiller var orada sözde savaş çıkar aslında savaş bile denmez birbirini bitirme silah sanayiine dastek lan derdiniz ne gaza gelmeyin iran ırak 7 yıl sözde savaştı ne oldu birbirlerine 1 karış toprakları geçmedi şu emperyal düzenin gazına gelmeyin

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ülkeler arası ilişkilerde eş dost kişisel menfaatler yok ulusal çıkarlar vardır. İsrail de Ermenistan' a karşı Azerbaycan'ı destekleyip silah vermişti

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Haber YorumlarıAlp AY:

HAY MAŞALLAH TÜRK DÜNYASININ DOĞAL LİDR

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Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Hayret bende Hindistan diyeceğini bekliyordum

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Haber YorumlarıRoni Kılıç:

Sen kimsin bir tukurukluk canin var

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Aferin bazen doğru karar veriyor aliyev. İtrail konusunda da yanlış kararını düzeltirse iyi olur

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