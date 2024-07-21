Azerbaycan'da Türk Haber Ajansları Birliği'nin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Azerbaycan'da, Türk Haber Ajansları Birliği'nin (ATNA) ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Şuşa şehrinde 2. Global Medya Forumu kapsamında düzenlenen toplantıya Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Kazakistan Qazcontent Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Jüsip, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) Müdürü Mederbek Şermetaliyev, Özbekistan Haber Ajansı (UzA) Genel Yayın Yönetmeni Durdona Salihova ile Macaristan Haber Ajansı Kreatif Direktörü Robert Karasz katıldı.

Toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran ile AA Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç de yer aldı.

AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aliyev, ATNA'nın ilk yönetim toplantısının Türk dünyasının en önemli şehirlerinden Şuşa'da gerçekleştirilmesini Türk dünyasının medya alanında tarihi iz bırakacak olaylardan biri olarak önemsediğini söyledi.

Aliyev, ATNA üyesi kurumların birbiriyle ikili işbirliği yaptığını hatırlatarak, "Ancak ATNA'nın Türk dünyasının haberlerinin toplandığı, ortak faaliyetlerimizin koordine edildiği, ortak projelerin hazırlandığı bir yapı rolü oynaması gerekiyor ki enformasyon alanındaki ortak çabalarımız ülkelerimizi birbirine yaklaştırmaya hizmet etsin." dedi.

ATNA'nın diğer bölgesel kuruluşlarla da işbirliğini artırması gerektiğini söyleyen Aliyev, ATNA başkanlığını yürüten AA'nın bu yönde çalıştığını, diğer üyelerin de bu çalışmada aktif olması gerektiğini vurguladı.

AA Yönetim Kurulu Üyesi Özkır, 6 Kasım 2023'te kurulan ATNA'nın temelinin oluşturulması için AA başkanlığında başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Özkır, "Türk dünyasının haber ajansları arasında gerek dezenformasyonla mücadelede, gerek kültürel ve iletişim alanındaki işbirliklerinin artırılmasına katkıda, gerekse de ortak eğitimlerdeki işbirliği önemlidir. AA, ATNA üyesi ülkelerin muhabirlerine savaş muhabirliği eğitimi verdi. Önümüzdeki süreçte somut çıktıları olan süreç inşa edebilirsek Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ortaya konulmak istenen vizyona çok güçlü alt etki ve katkı olur. Bu noktada karşılıklı eğitim ve ortak proje çalışmalarını hayata geçirmemiz faydalı olur." şeklinde konuştu.

Qazcontent Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Jüsip de ATNA'nın Türk ülkelerinin medyaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Jüsip, ATNA kapsamında AA'nın gerçekleştirdiği son savaş muhabirliği eğitiminin çok başarılı ve verimli geçtiğini kaydetti.

Kırgızistan Milli Haber Ajansı Müdürü Şermetaliyev, bölgenin zor bir dönemden geçtiğini, dolayısıyla Türk devletlerinin haber ajanslarının bir araya gelerek işbirliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Şermetaliyev, savaş muhabirliği eğitimine Kırgız muhabirlerin katılımlarının sağlanması dolayısıyla AA'ya teşekkür etti.

UzA Genel Yayın Yönetmeni Salihova, ATNA üyeleriyle tüm alanlarda işbirliğine hazır olduklarını ve bu işbirliğinin Türk dünyası açısından önemli amaca hizmet edeceğine inandıklarını belirtti.

AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Duran ise AA'nın savaş muhabirliği eğitimi hususunda sunum yaptı.

ATNA Genel Sekreteri Elşen Şahbalayev'in kurumun faaliyetleri hususunda bilgilendirme yaptığı toplantıda, ATNA'nın logo ve internet sitesi ile haber ajansları arasında ortak eğitim programlarının organize edilmesi gibi konular müzakere edildi.