Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Bakü'de Kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla yürüyüşler gerçekleştirildi.

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde yapılan saygı duruşu ile şehitler anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Nahçıvan, Hankendi, Şuşa ve Laçın şehirlerinde de Karabağ Zaferi'nin 5. yılı kapsamında yürüyüşler yapıldı.