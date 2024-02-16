Bakü'de düzenlenen panelde güç savaşları ve Güney Kafkasya ele alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Küresel Sistemlerde Yeni Dönem, Güç Savaşları ve Güney Kafkasya" başlıklı panel düzenlendi.

Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu'nun Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nde (UNEC) düzenlediği panelin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı programın açılışında milli marşlar okunduktan sonra konuşan Büyükelçi Bağcı, küresel düzeyde bozulmanın olduğunu, kural temelli sistemin çöktüğünü ve uluslararası düzeyde güven aşınmasının olduğunu söyledi.

Bağcı, Birleşmiş Milletler'in (BM) acil reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Küresel mekanizmaların bölgesel ihtilafların çözümünde gerekli kapasite ve araçlara sahip olmadığı pek çok kez görülmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerini Filistin ve Karabağ'ın işgalinde, Kıbrıs davasında, Minsk ve Annan planlarında gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ifade ettiği, "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerinin günümüzde daha iyi anlaşıldığını belirten Bağcı, "Bölgemizde Filistin ve Kıbrıs ile başlayan işgal, zulüm ve adaletsizlikler, Karabağ, Kırım ve Ukrayna ile devam etmiştir. Yaklaşık 50 yıldır, 4 ayrı krizin etkilerini, yansımalarını, sancılarını, diplomatik ve jeopolitik yorgunluğunu ve yükünü hissediyoruz. Türkiye başta Güney Kafkasya, Filistin ve Ukrayna olmak üzere bölgesinde kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan doğunun en batısında ve batının en doğusunda kardeş ve müttefik iki ülke olarak, kilit konumdadır." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Zengezur Koridoru'nun bölgesel bağlantıları arttıracağını, sağlanacak barış, huzur ve istikrara yararlı olacağına inandıklarını vurgulayarak, "Türkiye olarak Türk devletleri arasındaki kardeşliğin kurumsallaşmasına imkan tanıyan Türk Devletleri Teşkilatı'nın siyasi, kültürel, ekonomik ve stratejik hedefleri olan bir birlik olduğuna, keza gücümüzün kaynağının da birliğimiz olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu uğurda her seviyede çalışmalarımızı siyasi, diplomatik, akademik, kültürel ve ticari düzeyde sürdürerek Türk birliğini, birlikte el ele, omuz omuza, sırt sırta vererek tesis edeceğiz." diye konuştu.

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, Türk dünyasının geleceğini ilgilendiren bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tarih bize gösterdi ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yemin töreninde yaptığı konuşmada 'Azerbaycan'ın ailesi Türk dünyasıdır' mesajını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Muradov, Türk dünyasının geleceğinin eğitim ve bilime bağlı olduğunu belirterek bu alanlardaki potansiyelini daha hızlı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Panel, açılış konuşmalarının ardından Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Telman Nusretoğlunun moderatörlüğünde, Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Ferit Şefiyev, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar ve gazeteci Sevil Nuriyeva'nın görüşlerini paylaştığı müzakerelerle devam etti.

"Ermenistan, yasalarını değiştirmelidir"

Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Ferit Şefiyev, Azerbaycan'ın 1. Karabağ Savaşı'nın ülkedeki istikrarsızlık, ekonomik açıdan kötü durumda olması ve Rusya'nın Ermenistan'ı desteklemesi nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Şefiyev, o zamanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasının henüz tam şekillenmediğini fakat son 15 yılda Türkiye'nin bölgedeki rolünün arttığını hatırlatarak, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği başarıda Türkiye'nin payının büyük olduğuna dikkat çekti.

Ermenistan'la yürütülen barış müzakerelerine de değinen Şefiyev, "Ermenistan yasalarında Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddiaları bulunuyor. Barış elde etmek için Ermenistan her şeyden önce kendi yasalarını değiştirmelidir. Çünkü bugün imzalanacak bir barışı yarın Ermenistan'da bu yasaları gerekçe göstererek iptal edebilirler." görüşünü paylaştı.

"Dünya güvenlik bunalımıyla savruluyor ve çareye ihtiyaç var. Çare bizdedir"???????

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ağar, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun kahramanlıklarına değindi.

Ağar, "2. Karabağ Savaşı sadece Azerbaycan, Türkiye için, Güney Kafkasya için değil insanlık ve gelecek için değerli bir savaştı. Hakkın nasıl alınacağının insanlığa öğretilmesi açısından örnek olması için önemli bir savaştır. 2. Karabağ Savaşı Türkmençay Antlaşması'ndan beri bölünen Azerbaycan'ın bölünme ve geri çekilmeyi durdurduğu savaştır." diye aktardı.

Dünyadaki savaşlara ve risklere de dikkati çeken Ağar, "Dünya, güvenlik bunalımıyla savruluyor ve bir çareye ihtiyaç var. İnsanlığa ve geleceğe bu çareyi kim sunabilir. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği ve rolü bu anlamda çok değerlidir. Çare bizdedir. Hamaset yapmıyorum." görüşünü paylaştı.

"Türkiye'nin açılımları gelecek için yatırımdır"

Gazeteci Nuriyeva ise konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan'ın ittifakının Türk dünyasında ve daha geniş bölgede oluşturduğu etkinin öneminden bahsetti.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki rolü ve potansiyeli, Orta Asya'daki etkileşimi, Ortadoğu'ki varlığı, Afrika'daki atılımlarının önemine değinen Nuriyeva, "Türkiye'nin açılımları ve uzun vadeli düşünce sistemi gelecek için yatırımdır." ifadelerini kullandı.