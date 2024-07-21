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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: Dezenformasyon Medyanın Güvenini Sarsıyor

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dezenformasyonun toplumun medyaya güvenini sarstığını ve dezenformasyonun asıl mağdurlarının medya mensupları olduğunu belirtti. Hacıyev, 2. Karabağ Savaşı'nda yabancı medyada Azerbaycan hakkında yapılan yalan haberlere dikkat çekerek, dezenformasyonun artık bir devletin başka bir devletin güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dezenformasyonun toplumun medyaya güvenini sarstığını, dezenformasyonun asıl mağdurlarının medya mensupları olduğunu söyledi.

Hacıyev, Şuşa'da düzenlenen 2. Global Medya Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'nda yabancı medyada Azerbaycan hakkında yapılan yalan haberlerden örnekler vererek, dezenformasyonun artık bir devletin başka bir devletin güvenliğine tehdit oluşturduğu bir araç haline geldiğini belirtti.

Dezenformasyonun çatışma ve savaşlara neden olabileceğine dikkati çeken Hacıyev, " Dezenformasyon, toplumun medyaya güvenini sarsıyor. Aslında dezenformasyonun asıl mağdurları medya mensuplarıdır." dedi.

Hacıyev, 1990'lı yıllarda, 1. Karabağ Savaşı sonrasında da Azerbaycan'ın dezenformasyona maruz kaldığını hatırlatarak, "İşgale uğrayan biz olmamıza rağmen yabancı basında saldırgan olarak gösterildik." şeklinde konuştu.

2. Karabağ Savaşı'nda dezenformasyona karşı ciddi mücadele ettiklerini, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çok sayıda uluslararası basına röportaj verdiğini anlatan Hacıyev, "Hakikat çok hassas bir değerdir. Sadece gazeteciler değil toplum da sorumlu olmalıdır. Sosyal medyanın düzenlenmesi henüz başarılamadı. Yapay zekanın da gerisindeyiz. Sosyal medyada yapılan yalan haberlere karşı başarısızlık yapay zeka alanında tekrarlanmamalıdır. Birleşmiş Milletler bu konuda girişimde bulunmalıdır. Uluslararası kurumların ortak çabası gerekiyor. Doğru bilgi toplum için çok önemlidir." diye konuştu.

Hacıyev, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'yla (COP 29) ilgili de dezenformasyonlara hedef olduklarını, fakat bunlara aldırmadan çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Panellerle devam eden, 50 ülkeden 150'den fazla katılımcının yer aldığı forum yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Dezenformasyon Azerbaycan Karabağ Politika Güncel Haberler

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