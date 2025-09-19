Haberler

Azerbaycan, 14 Filistinli Öğrenciyi Tahliye Etti

Azerbaycan, 14 Filistinli Öğrenciyi Tahliye Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu kapsamında Gazze'den tahliye ettiği 14 Filistinli öğrenciyi kabul etti. Tahliye süreci 17 Eylül'de başladı ve öğrenciler Azerbaycan'a ulaştı.

Azerbaycan, "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" programı kapsamında ülkede yükseköğrenim hakkı kazanan 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye süreci 17 Eylül'de başlatıldı. Bu kapsamda öğrencilerden 10'u bu sabah Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Diğer 4 öğrencinin ise gün içinde kente ulaşması bekleniyor.

Öğrencilerin Gazze'den çıkarılarak Azerbaycan'a getirilmesi, Azerbaycan'ın İsrail ve Ürdün'deki büyükelçilikleri ile Filistin'deki temsilcilik ofisinin çalışmaları ve ilgili devlet kurumlarıyla yürütülen temasların ardından mümkün oldu.

Azerbaycan'a ulaşan öğrenciler, Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla ilgili yükseköğretim kurumlarının temsilcileri tarafından karşılanarak yurtlara yerleştirildi.

Filistin devleti tarafından aday gösterilen öğrencilerden 8'i geçen yıl, 6'sı ise bu yıl "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" programına kabul edilmişti. Ancak bölgede süren çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle geçen yıl kabul edilen öğrencilerin Azerbaycan'a gelişi mümkün olmamıştı.

Öğrencilerin başvuruları ve Filistin tarafının talebi üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mayıstan itibaren onların ülkeye getirilebilmesi için çalışmalar yürüttü.

Öğrenciler kara yoluyla Gazze'den çıkarılarak Ürdün'e ulaştırıldı, ardından Amman'dan Bakü'ye uçuşları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

CHP kurultayı yapılacak mı? YSK tartışmalara noktayı koydu
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var

Gazilere bunu reva görenler utansın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız

Salondakilere müjdeyi bizzat verdi: 3 milyar TL'lik kredi sunacağız
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergisiz döviz düzeni' iddialarını yalanladı

İnfial yaratan döviz iddiası! Maliye Bakanlığı'ndan jet açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.