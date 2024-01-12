Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Haber : MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş, "Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum, babam başbuğu Alparslan Türkeş'i de Adana, Meclis'e MHP çatısı altında soktu, beni de siyasi hayatta Adanalılar ve Adana Meclis'e soktu. Ben onların hakkını da emeğini de belediye başkanı olup onlara sunacağım hizmetle ödeyeceğim. Hem babam için verdikleri emeği hem de benim için verdikleri emeği...Adana bizim için çok farklı bir şehir, o yüzden inşallah kazanacağız onların desteğiyle, ben de onlara hizmetlerimi sunacağım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ı dün İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu. Adaylığının kesinleşmesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayyüce Türkeş Taş, adaylığıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"ADANA'NIN İHTİYACI OLAN HİZMETLERİN BİLİNCİNDEYİZ"

"Adana'nın yıllardır ihmal edildiği, senelerdir hizmetsiz kaldığı herkes tarafından, tüm Adanalılar tarafından çok iyi biliniyor. Adana benim için de ailem için babam başbuğ Alparslan Türkeş için de çok önemli bir şehir. O yüzden manevi olarak çok büyük mutluluk ve gurur yaşıyorum. Benim amacım Adana'ya herkese eşit, ayrımcılık yapmadan, herkese nefes aldıracak, herkese dokunacak, Adana'nın ihtiyacı olan hizmetlerin bilincindeyiz, farkındayız onları ivedililikle yapacak ekipleri kurup Adana'ya hizmet sunmak olacak" sözleriyle değerlendirdi.

Türkeş Taş, yerel seçim kampanyasına başladıkları ve şubat ayının ortalarında kampanya temposunun artacağını söyledi.

"BABAM BAŞBUĞU ALPARSLAN TÜRKEŞ'İ DE ADANA MECLİS'E MHP ÇATISI ALTINDA SOKTU, BENİ DE SİYASİ HAYATTA ADANALILAR VE ADANA MECLİS'E SOKTU"

Adana'da önemli bir milliyetçi seçmen tabanın olduğunu dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum, dediğim gibi babam başbuğu Alparslan Türkeş'i de Adana Meclis'e MHP çatısı altında soktu, beni de siyasi hayatta Adanalılar ve Adana Meclis'e soktu. Onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Ben onların hakkını da emeğini de belediye başkanı olup onlara sunacağım hizmetle ödeyeceğim. Hem babam için verdikleri emeği hem de benim için verdikleri emeği...Adana bizim için çok farklı bir şehir, o yüzden inşallah kazanacağız onların desteğiyle, ben de onlara hizmetlerimi sunacağım."