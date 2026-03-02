Haberler

Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Lale Adası 15 Eylül Caddesi Duba Plajı mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 10 ATU 131 plakalı otomobil ile 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

