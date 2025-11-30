Ayvalık'ta sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, önceki gün başlayan ve dün gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, 73 su baskını ihbarı alındı. Gece boyunca tahliye çalışmaları sürerken; bugün öğlen tekrar başlayan ve etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yine benzer manzaralar yaşandı. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

Ayvalık'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu. Murateli köyü girişindeki yol, su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne, Ayvalık merkez, Altınova, Cunda ve Sarımsaklı bölgelerinden toplam 73 su baskını ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri gece boyunca 8 araç ve 64 personelle görev yaptı. Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif olarak yer aldı.

YARIM SAATTE CADDE VE SOKAKLAR YİNE GÖLE DÖNDÜ

Ayvalık'ta bugün öğlen yine saat 15.00 itibariyle sağanak yağmur başladı. Yarım saat içerisinde cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü. Su baskınlarının etkilerini azaltmak ve kentteki yaşamı normale döndürmek amacıyla iş makineleri, vidanjörler, kepçeler, kanal açma araçları ve bakım ekipleriyle çalışmaların bugün de aralıksız sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Kadri Kaya / AYVALIK, (BALIKESİR),