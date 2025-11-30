Haberler

Ayvalık'ta Sağanak Yağmur Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Gece boyunca yapılan tahliye çalışmaları sürerken, yeni bir yağış dalgası daha yaşandı.

Ayvalık'ta sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, önceki gün başlayan ve dün gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, 73 su baskını ihbarı alındı. Gece boyunca tahliye çalışmaları sürerken; bugün öğlen tekrar başlayan ve etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yine benzer manzaralar yaşandı. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

Ayvalık'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu. Murateli köyü girişindeki yol, su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne, Ayvalık merkez, Altınova, Cunda ve Sarımsaklı bölgelerinden toplam 73 su baskını ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri gece boyunca 8 araç ve 64 personelle görev yaptı. Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif olarak yer aldı.

YARIM SAATTE CADDE VE SOKAKLAR YİNE GÖLE DÖNDÜ

Ayvalık'ta bugün öğlen yine saat 15.00 itibariyle sağanak yağmur başladı. Yarım saat içerisinde cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü. Su baskınlarının etkilerini azaltmak ve kentteki yaşamı normale döndürmek amacıyla iş makineleri, vidanjörler, kepçeler, kanal açma araçları ve bakım ekipleriyle çalışmaların bugün de aralıksız sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Kadri Kaya / AYVALIK, (BALIKESİR),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.