Balıkesir'de otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil direğe çarparak devrildi. Sürücü ve iki çocuk yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

R.D. idaresindeki 35 AZG 487 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunun 2 çocuk yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
