Haberler

Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama

Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polisin iki ayrı eve düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde sahte içki ve içki üretim düzeneği ile kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik saha çalışmaları kapsamında, önceki gün, iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda seri üretim safhasına ulaştığı anlaşılan toplam 35 paket kaçak sigara, 830,25 litresi şarap, 320 litresi etil alkol olmak üzere çeşitli türlerde toplam 1300 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan profesyonel damıtma düzenekleri, şişeleme aparatları ve çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı