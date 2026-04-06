Ayvalık'ta Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polisin iki ayrı eve düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde sahte içki ve içki üretim düzeneği ile kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik saha çalışmaları kapsamında, önceki gün, iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda seri üretim safhasına ulaştığı anlaşılan toplam 35 paket kaçak sigara, 830,25 litresi şarap, 320 litresi etil alkol olmak üzere çeşitli türlerde toplam 1300 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan profesyonel damıtma düzenekleri, şişeleme aparatları ve çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı