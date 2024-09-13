Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 29 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Küçükköy Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 13'ü çocuk toplamda 29 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Badavut mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Politika Küçükköy Ayvalık Göçmen Güncel Çocuk

Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

Yasak aşk sorusuna dikkat çeken yanıt! "Salim'e değil eşime güvendiğimden..."

 Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! Narin'in annesi sorguda her şeyi anlattı

Amca ile yasak aşk yaşıyor mu? Narin'in annesi sorguda her şeyi anlattı

 Narin cinayetinde 9 kişiye tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Anne ve ağabey dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Narin'in ağabeyinden dikkat çeken 'Nevzat Bahtiyar' iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fred Kasımpaşa maçında yok mu? Fred Kasımpaşa maçında neden yok? MasterCHef Onur Kaan neden kavga etti? Onur Kaan'a ne dedi 13 Eylül Cuma? Bursa elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Muratpaşa, Konyaaltı, Gazipaşa elektrik kesintisi 13-14 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Çumra, Akşehir elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Yunusemre, Salihli, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 13-14 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Seyhan, Ceyhan, Karaisalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title