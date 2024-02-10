Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 53 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları gönderdi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 göçmen kurtarıldı.

Bir diğer operasyonda da lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 53 yabancı uyruklu yakalanarak karaya çıkarıldı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.