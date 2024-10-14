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Ayvalık Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ekipler, insani yardım faaliyetlerinin ardından göçmenleri İl Göç İdaresine gönderdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, 2'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Sahil Güvenlik Midilli Adası Yunanistan Politika Ayvalık 3-sayfa Güncel Göçmen

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