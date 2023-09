Aysu Bankoğlu: "İkinci Yüzyıl Hedefimiz; Türkiye'nin Gerçek Bir Demokrasiyle, Akılcı Politikalarla Yönetilen Bir Ekonomiyle ve İleri Teknolojiyle...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, “100 yıllık bir gelenek, 100 yıllık bir tecrübe, 100 yıllık bir kurum olan CHP; çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından birisidir. Bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. İkinci yüzyıl hedefimiz, Türkiye’nin gerçek bir demokrasiyle, akılcı politikalarla yönetilen bir ekonomiyle ve ileri teknolojiyle çağdaş dünyada hak ettiği yeri mutlak surette almasıdır. Cumhuriyet'i ve partisini hedef alanlar, başları her sıkıştığında kurucusuna sığındılar. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde kurumları, halkı, Anayasa'yı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde, bize ışık tutan Atatürk’ün çizdiği yoldur. O yol, sadece partimize ait olan 100 yıllık bir miras değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdine bırakılmış bir yol haritasıdır. 100. yaşımız Atatürk’ü unutturmaya, her fırsatta değersizleştirmeye ve adını anmamayı marifet zannedenlere karşı verilmiş en büyük cevabımızdır” dedi.

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, bugün partisinin genel merkezinde CHP'nin 100. yılını anma ve kutlama programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bankoğlu, şunları söyledi:

"CHP, EN BAŞTA BÜYÜK ATATÜRK'ÜN BİZLER EMANETİ. HEPİMİZİN EN TEMEL GÖREVİNİN BU EMANETE SAHİP ÇIKMAK OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

"4 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yılını kutlayacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Partimizin bu çok önemli yıl dönümü, kısa süre sonra 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin de aslında ortağı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz, koparılamayacak ortak değerlerle birbirlerine bağlı. Bu yüzyıl sadece partimizin Cumhuriyet tarihi kadar köklü ve güçlü olduğunu göstermekle kalmıyor. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini de kapsıyor. CHP, ilkeleri sayesinde tüm saldırılara rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partimiz en başta büyük Atatürk'ün bizler emaneti. Bugün cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı hepimizin en temel görevinin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz. Çünkü CHP, sıradan bir parti değildir. Dünün zorluklarıyla büyüyen partimizin bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurmadan önce 1922 yılının aralık ayında şöyle demiştir: 'Barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve 'Halk Fırkası' adıyla siyasi bir fırka kurma niyetindeyim.' Onun ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir CHP. Öyle ki dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partilerden birisi olma şerefine de sahiptir.

"CHP, KÖKLERİ CUMHURİYETÇİLİK, MİLLİYETÇİLİK, HALKÇILIK, DEVLETÇİLİK, LAİKLİK VE DEVRİMCİLİK OLMAK ÜZERE 6 TEMEL İLKEYE DAYANAN ASIRLIK BİR ÇINARDIR"

CHP, öncüdür; bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi idealleri yücelterek demokratik, laik ve çağdaş Türkiye'nin modernleşme ve demokrasi yolculuğuna öncülük etmiştir. CHP, çağdaş Türkiye'nin, Cumhuriyet'in partisidir. Kesimlerin, kısımların ya da tarafların değil; kadını-erkeği, genci-yaşlısı herkesin, adı üstünde 'halk'ın partisidir. Cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin ya da kutuplaştırmalardan beslenenlerin değil; barışın, birliğin ve beraberliğin partisidir. Bugün CHP, kökleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olmak üzere 6 temel ilkeye dayanan asırlık bir çınardır. CHP ailelerin, sarayların ve sömürülerin karşısında, 'halkın egemenliği' dediği için cumhuriyetçidir. Milliyetçiliği ayaklar altına alanların karşısında, milli duyguları yücelterek ülkemizin ulusal birliğini savunduğu için milliyetçidir. Milleti 'sizden', 'bizden' diye ayıranlara; yandaşı zengin, halkı fakir bırakanlara karşı; 'Halk' dediği için, sınıf ayrımı yapmadığı için, 'yasalar karşısında herkes eşittir' dediği için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, limanlarını rant kapısı haline getirenlere karşı; 'Sosyal devlet, sosyal adaleti kendi öz kaynaklarıyla sağlar' dediği için devletçidir. Halkın dini ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı; devletin dini inançlardan tarafsızlığını ve bağımsızlığını savunduğu için laiktir. Çağdaş dünyanın gerekliklerini hiçe sayarak cehaletin karanlığından medet umanlara karşı; 'bilim, yenilik' dediği için devrimcidir.

"İKİNCİ YÜZYIL HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN GERÇEK BİR DEMOKRASİYLE, AKILCI POLİTİKALARLA YÖNETİLEN BİR EKONOMİYLE VE İLERİ TEKNOLOJİYLE ÇAĞDAŞ DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ MUTLAK SURETTE ALMASIDIR"

"100. YIL ANISINA 1923 ADET HATIRA PARASI VE 1923 ADET HATIRA PULU BASTIRDIK"

İlk günün heyecanı ve 100 yılın tecrübesiyle buradayız. Ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz. Bu sebeple 'Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla' sloganıyla yola çıktık. Milletvekillerimizden oluşan Yüzüncü Yıl Komitemiz ile birlikte çalışmalarımız yaptık. Kurumsal kimlik çalışmalarında öncelikle partimizin ve ülkemizin tarihi geçmişini de örtüştürmek istedik. Gelecek yüzyılımıza da Ata'mızın gözünden baktık. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği altı okumuzu 100 sayısının içerisinde simgeledik. Yine 100. yıl tanıtımı kapsamında, televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkımızla buluşacak bazı kısa film, belgesel ve görsel tanıtımlar hazırladık. 100. yıl anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdık. Ayrıca 100. yılımız için değerli sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından bestelenmiş bir '100. Yıl Marşımız var. 100. yıla ilişkin internet sitemiz 9 Eylül'de açılıyor.

"HEP BİRLİKTE, BU BÜYÜK MİRASI VE DEĞERLERİ YAŞATARAK, TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM. CHP'NİN 100. YILI, HEPİMİZ İÇİN KUTLU OLSUN"

100. yılda Ankara'daki etkinliklerimizi, 8-9-10 Eylül olarak planladık. Ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde partimizin dünü, bugünü, yarınını kapsayan panel ve söyleşiler planladık. İlk olarak 8 Eylül akşamı genel merkezimizde bir etkinlikle başlayacağız. Davetlilerimiz, Sunay Akın'dan 'Aydınlanma Yolunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 100. Yıl Marşımızı ve parti hikayemizi anlatan ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül'de ilk olarak Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, toplumun her kesiminden hemşehrimiz olan 1922 kişi ile gideceğiz. Aynı günün akşamı, Anıtpark'ta, genel başkanlarımızın, tüm partililerimizin ve halkımızın davetli olduğu bir 100. yıl buluşması gerçekleştireceğiz. Bu buluşmada, genel başkanlarımızın konuşmalarının ardından Candan Erçetin'in konseri olacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarını dikeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin orman mirasına katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. CHP'nin 100. yılı, hepimiz için kutlu olsun."