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Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan

Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan
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İtalya Serie A ekibi Bologna'nın Sassuolo ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Domenico Tedesco, iki maç men cezası aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştıran teknik direktör Domenico Tedesco, ligdeki Sassuolo mücadelesinin uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disipline sevk edilmişti. İtalya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama verilecek cezayı açıkladı.

2 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Disiplin Kurulu, 40 yaşındaki çalıştırıcıya 2 maç men ve 5 bin Euro para cezası uygulandığını duyurdu.  Tedesco, aldığı ceza sebebiyle Bologna'nın Serie A'da peş peşe oynayacağı kritik Napoli ve Torino maçlarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

SEZONA ÇOK KÖTÜ BAŞLADI

Serie A'da çıktığı ilk 3 maçta galibiyet elde edemeyen ve 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tedesco yönetimindeki Bologna, topladığı 1 puanla lige oldukça formsuz bir giriş yaptı.

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