Haberler

Hataylı lise öğrencisi Ayşe Naz, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi oldu

Hataylı lise öğrencisi Ayşe Naz, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ayşe Naz Kara, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda Doğa Bilimleri dalında dünya birincisi oldu. Kara, NASA ve Rice Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen finallerde 'Absolute Winner' unvanını kazandı.

HATAY'da yaşayan lise öğrencisi Ayşe Naz Kara (17), Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda 'Doğa Bilimleri' dalında dünya birincisi oldu. Kara, "Dünya birincisi olmak hem çok şaşırtıcı hem de inanılmaz bir his" dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir lisede okuyan Ayşe Naz Kara, ABD'nin Houston kentinde 21-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'nda Doğa Bilimleri dalında, dalının ilk aşamasında tüm soruları doğru yanıtladı. Kara, NASA ve Rice Üniversitesi iş birliğiyle ABD'de düzenlenen dünya finallerine 2 bin dolarlık tam bursla davet edildi. NASA profesörlerinden ders alan Kara, Rice Üniversitesi'nde gerçekleştirilen finallerde dünya birincisi olarak 'Absolute Winner' (Tartışmasız Kazanan) ünvanını kazandı. Madalyasını NASA profesörü Dr. Kumar Krishen'in takdim ettiği Kara, Türk bayrağı açarak salonda dalgalandırdı. Ayrıca yarışma sonrasında üniversite başvuruları için NASA profesöründen referans teklifi aldı.

'HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ZOR SORULARDI'

Kara, dünya finallerine tam bursla katılmasına rağmen ulaşım sponsorlarını kendi bulduğunu belirterek, "Daha önce de Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatları Türkiye milli takımına seçilerek, Çin'de ülkemizi 80 ülke arasında 23'üncü sıraya getirenlerden birisi olma şansı yakalamıştım. Uluslararası Copernicus Olimpiyatı'ndaki sorular, hayatımda gördüğüm en zor sorulardı. Dünya birincisi olmak hem çok şaşırtıcı hem de inanılmaz bir his. İleride ülkemi dünyanın farklı ülkelerinde temsil ederek, kazanacağım altın madalyalarla gururlandırmak istiyorum" dedi. UNICEF'in Türkiye'den seçtiği 14 Birleşmiş Milletler Genç Lideri'nden biri de olan Kara, uluslararası kongrelere katılarak çeşitli projeler yürütüyor. Ayrıca 'Geleceği Eşitle Projesi' kapsamında bin 500'den fazla gence gönüllü eğitim verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu

Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor

Fişi çekildi! Tartışmalı dizi Türkiye'ye veda ediyor