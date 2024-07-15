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Ayşe Ateş'ten olay itiraf: Sinan gazetecileri dövdürdü, hepsinden özür diliyorum

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30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşinin o dönem birkaç gazeteciyi dövdürdüğünü belirten Ayşe Ateş, "Sinan ile bu yüzden tartıştık. Bana 'Genel Merkezden talimat geliyor' dedi. O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler" dedi.

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ateş, Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü ancak dövdürdüğü bazı gazetecilerin kendisine destek olduğunu açıkladı.

"YAPMAK ZORUNDAYIM, GENEL MERKEZDEN TALİMAT VAR"

Bu nedenle kavga ettiklerini söyleyen Ayşe Ateş şöyle konuştu; "Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin, sana yakışmıyor, benim aklım almıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam ceza keserler' dedi.

"KISA SÜRE SONRA SİNAN GÖREVDEN ALINDI"

Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Belki de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum."

"ONUN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti; "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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