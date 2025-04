Ayşe Ateş'ten MHP'ye Tepki: 'Suçun Müsbeppi Onlar'

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya, "suçtan zarar gördüğü" gerekçesiyle katılma talebinde bulunmasına tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "MHP suçtan zarar gördüyse bunun müsebbibi, ülkücü maskesi ardına saklanıp Ülkücü Hareket'in bütün kutsallarını ayaklar altına alarak Sinan Ateş'i katlettirenlerdir" açıklamasını yaptı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP'nin, Sinan Ateş cinayeti davasına müdahil olmak için yaptığı başvuruya tepki gösterdi. Ateş'in paylaşımı şöyle:

"10 yaşındaki kızım bir buçuk ay boyunca okuldan her geldiğinde 'Anne, adını bile anmak istemediğim malum şahıstan haber var mı' diye sordu. Televizyonda görünce iki kız kardeş birbirlerine sarılıp ağladılar.

Temize çıkmak isteyen, öncelikle buraya baksın. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki yazmakla tükenmez.

MHP suçtan zarar gördüyse bunun müsebbibi, ülkücü maskesi ardına saklanıp Ülkücü Hareket'in bütün kutsallarını ayaklar altına alarak Sinan Ateş'i katlettirenlerdir. MHP tarafından tahsis edilen makam aracıyla tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a kaçırılması planını yapanlardır. MHP, bu cinayetin önünde arkasında her kim varsa ortaya çıkması için en az bizim kadar çaba göstermeden kamu vicdanında beraat edemez.

"MHP, bu suça karışan her kim varsa yargı önüne çıkarılması için bütün gücünü kullanmalıdır"

Bugüne dek hiç kimse MHP'nin kurumsal kimliğini suçlamadı. Tam aksine MHP'li yöneticiler eylem ve söylemleriyle bütün gözleri üzerlerine çekmeyi başardı. Bu sebeple MHP; evladını ve eşini kaybetmiş bir anneyle, kocası katledilmiş bir kadınla, babasız kalmış iki yetimle uğraşmayı bir an önce bırakmalı. Kamu vicdanında mahkum olduğu gerçeğini unutmadan, 'Bize operasyon çekiyorlar' tezinden vazgeçmeli, 'helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!' söylemini bir an önce terk etmeli ve bu suça karışan her kim varsa yargı önüne çıkarılması için bütün gücünü kullanmalıdır. Çünkü Sinan'ın evinin fotoğrafını çeken de katledilmeden önce ofisinin önüne araçla giden de iki yıl boyunca sosyal medya üzerinden sistemli bir karalama kampanyası yürüten de belli.

Whatsapp üzerinden kurduğu iletişim ağı ile Sinan hakkında bilgi toplayan da Sinan'ın arkadaşlarına elçi yollayan da Sinan katledilmeden birkaç dakika önce X üzerinden tehdit mesajları atan da belli. Gözaltına alınan, soruşturma geçiren, dün ve bugün yargılanan her kim varsa kiminle, nereyle ilişkili olduğu apaçık ortada. Hesapsa bunlarla görülsün.

"Üzeri örtülen soruşturma dosyası yeni tanık beyanlarıyla yeniden gündeme gelecek mi?"

Katılma talebinin bir bölümünde '… davaya konu olayla ilgili ilk andan itibaren olayı tüm açıklığıyla bildiğini, failleri tespit ettiğini, cinayetin siyasi cinayet olduğunu' ifade ederek, 'Milliyetçi Hareket Partisi ve kadrolarını itham eden, yargılayan tüm isimlerin mahkeme huzurunda beyanları alınmalıdır' şeklinde ifadelere yer vermişler. Sinan'ın her şeyini bilen en yakın arkadaşlarının ifadeleri iddianamede yer almamış, mahkeme heyeti tarafından hiçbiri dinlenmemişti. Eğer MHP'nin bu talebi haklı bulunursa onlar da dinlenecek mi, kovuşturma genişleyecek mi, üzeri örtülen soruşturma dosyası yeni tanık beyanlarıyla yeniden gündeme gelecek mi? Yargılama sırasında Saniye Anne'nin, Selma Abla'nın ve benim, Sinan'dan dinleyip dile getirdiğimiz gerçekler yok sayılmış, kovuşturma bu yönde genişletilmemişti. Genişletilecek mi?

Son olarak bugüne dek bu siyasi cinayetle ilgili tek kelime etmeyen; susan, korkan, korkutulan, sindirilen bütün ülkücülere sesleniyorum:

Sinan'ı bir Cuma namazı sonrası katlettirip tetikçiyi Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın tahsisli aracıyla kaçırdılar. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Adalet arayan, elini göğe açsın."