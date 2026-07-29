Aynı seansta iki farklı operasyonla meme kanserini yendi

ANKARA'da anneannesi ile teyzesinin 40'lı yaşlarda meme kanserinden kaybeden Funda Bozkurt'a (41), 8 ay önce aynı hastalık teşhisi konulurken, meme ve yumurtalık kanseri riskini artıran 'gen mutasyonu' taşıdığı da belirlendi. Bozkurt, Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyada da nadir uygulanan aynı seansta iki farklı koruyucu cerrahiyle sağlığına kavuştu.

1 çocuk annesi, mimar Funda Bozkurt, geçen yıl aralık ayında eli ile yaptığı muayene sırasında sol göğsünde kitle fark etti. Etlik Şehir Hastanesi'ne başvuran Bozkurt'a yapılan tetkiklerde lokal ileri evre meme kanseri tanısı konuldu. Anneannesi ve teyzesini meme kanserinden 40'lı yaşlarda kaybeden Bozkurt'ta ayrıca meme ve yumurtalık kanseri riskini önemli ölçüde artıran 'BRCA1 gen mutasyonu' saptandı. Bozkurt, yaklaşık 6 ay boyunca toplamda 16 kür kemoterapi tedavisi aldı. Bozkurt'a 23 Temmuz'da aynı seansta iki farklı kapalı cerrahi yöntem uygulandı. Dünyada da nadiren uygulanan operasyonda Bozkurt'un, kanserli memesi ile yüksek risk taşıyan karşı memesi kapalı yöntemle meme uçları korunarak alındı ve aynı seansta silikon implantla yeniden meme oluşturuldu. Bozkurt'un mutasyon nedeniyle risk taşıyan yumurtalıkları da aynı operasyonda kesi yapılmadan doğal boşluklardan kamera (V-NOTES) yöntemiyle girilerek alındı. Bozkurt, ileride gelişebilecek yeni kanser riskini azaltmak amacıyla aynı seansta gerçekleştirilen iki farklı koruyucu cerrahiyle sağlığına kavuştu.

'AYNI SEANSTA YUMURTALIK AMELİYATI DA YAPTIK'

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, 'BRCA1' denilen genetik mutasyon öyküsünün hastanın durumunu daha da riskli hale getirdiğini söyleyerek, "Bu gen mutasyonu aynı zamanda sadece meme kanseri için değil, yumurtalık kanseri için de yüksek risk taşıdığı için aynı seansta yumurtalık ameliyatı da yapmamız gerekiyordu. Biz de hastamıza bu ameliyatları yaptık. Farklı olarak video endoskopik (ucu kameralı esnek bir boru) yardımlı meme cerrahisi uyguladık. Bu yöntem, özel geliştirilmiş aletlerle, memeyi özel bir kamerayla görüntüleyerek ve elektrikli kesici aletler kullanılarak gerçekleştirilen, koltuk altına yakın yaklaşık 2 santimetrelik çok küçük bir kesiyle yapılabilen ve aynı seansta koltuk altı işlemlerine de imkan sağlayan bir yöntemdir. Video endoskopik yardımlı meme cerrahisinin en büyük avantajı kozmetik sonuçlarının çok yüz güldürücü olmasıdır. Özellikle genç hastalarda çok iyi estetik sonuçlarımız var. Aynı zamanda çok az travmatik bir cerrahi olduğu için dokunma hissi gibi hisler de kaybolmuyor. Çok hızlı iyileşme sağlanıyor" dedi.

'3 SAATTE TAMAMLANDI'

Prof. Dr. Doğan, "Hastada aynı seansta kadınlık yolundan kesi yapmadan yumurtalık ameliyatını da gerçekleştirdik. Böylece toplamda 4-5 santimetrelik bir kesi izi ve sadece 5-6 dikişle kapatılan bir açıklıktan tüm ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Hem meme ameliyatı hem de yumurtalık ameliyatı kapalı yöntemle yapıldı ve 3 saatte tamamlandı. Bu yöntem her meme kanseri hastası için uygun değildir. Tüm memenin alınması gereken; birden fazla tümörü bulunan, tümörü meme içinde yaygın olan, koruyucu cerrahiye uygun olmayan ya da BRCA gibi genetik mutasyon nedeniyle yüksek risk altında bulunan hastalarda ise tüm memenin alınmasını tercih ediyoruz. Boyut ve tümörün yerleşimi açısından uygun hastalarda video endoskopik yardımlı cerrahiyi uygulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN BU ZİNCİRİ KIRIYORUM'

Funda Bozkurt ise hastalığı ilk öğrendiğinde öleceğini düşündüğünü anlatarak, "Doktorlar bana atlatacağımı söylediler; ama ben inanamadım. Tedavi başlayınca saçlarım döküldü; ama daha da hırslandım. Gidebildiğim kadar çalıştım. Evde oturup hasta olduğumu hissetmek istemedim. Önce dibe vurdum, sonra doktorlarımın ve çevremin desteğiyle toparlandım. Elbette bu kadar kapsamlı bir ameliyat beni korkuttu; ama doktorlarıma güvendim. Bu hastalığı yenmek için bunu yapmak zorundaydım. Ameliyatım 23 Temmuz'da oldu. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bundan sonra çocuğumla daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Bazı meme kanseri türleri çok hızlı yayılabiliyor. Çok şükür ben yayılmadan tedavi olabildim. Kadınların kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Anneannem de teyzem de 40'lı yaşlarında bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İnşallah ben bu zinciri kırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı