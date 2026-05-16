Hem hayatı hem nöbeti paylaşıyorlar

Güncelleme:
Tekirdağ'da üniversite yıllarında tanışıp evlenen Damla ve Deniz Barış çifti, 8 yıldır aynı hastanede hemşire olarak çalışıyor. Mesleğin zorluklarını birlikte aşan çift, birbirlerini anlamanın kendilerini motive ettiğini belirtiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde öğrenciyken tanışan Damla Barış ve Deniz Barış çifti, yaklaşık 8 yıldır aynı hastanede hemşire olarak görev yapıyor.

Üniversite yıllarında başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çift, mezuniyetlerinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladı.

Bir çocukları bulunan çift, sağlık sektörünün yoğun ve fedakarlık gerektiren çalışma temposuna birlikte uyum sağlayarak yıllardır mesleklerini severek sürdürüyor.

Hem iş hem de aile yaşamında birbirlerine destek olduklarını belirten çift, aynı mesleği yapmalarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağladığını ifade ediyor.

Ameliyathane hemşiresi Deniz Barış, AA muhabirine, üniversite yıllarında tanıştığı eşiyle aynı hastanede çalışmanın kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Hemşirelik mesleğinin sabır ve özveri gerektirdiğini dile getiren Barış, öğrencilik yıllarından bu yana aynı hastanede görev yaptıklarını belirtti.

Barış, meslekte yaşanan zorluklarla birlikte mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de zorluklar var. Öğrenciliğimizden beri bu hastanedeyiz eşimle. Hep birlikteydik. Sorunlarla mücadele etmeyi birlikte öğrendik. Bu meslekte eşimle birlikte büyüdük diyebiliriz. Sağlık çalışanlarının sorunları herkesin ortak sorunu. Çözüm de bizim eşimizle birlikteliğimizde birbirimizi anlamamızda saklı. Bu da bizi motive ediyor."

Barış, eşiyle yıllardır hem hayatı hem de aynı mesleği paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çocuk yoğun bakım hemşiresi Damla Barış da sağlık çalışanı olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

İnsanların sağlığı için görev yapmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Barış, aynı meslek grubunda olmanın anlaşılmak açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Nöbet sistemi ve yoğun çalışma temposunun aile yaşamını da etkilediğini aktaran Barış, şunları söyledi:

"Bizim hayatımız nöbet sistemi ve farklı çalışma saatleri gerektiriyor. Eşim de bunu çok iyi anlıyor. Aynı meslek grubunda olmak, anlaşılmak açısından çok önemli. Eve gittiğimde ona rahatça her şeyi anlatabiliyorum, o da bana anlatabiliyor. Anlaşılmak gerçekten çok güzel bir şey."

Meslekte birçok zorluğu birlikte aştıklarını ifade eden Barış, sağlık çalışanlarının çalışma düzenini bilen çevrelerinin de kendilerine destek olduğunu belirtti.

Barış, bir çocuğun tedavi sürecinin olumlu sonuçlanmasının meslekteki en mutlu anlardan biri olduğunu anlatarak, "Bir çocuğun solunum cihazından ayrılıp normal şekilde nefes almaya başlaması, ardından servise çıkarılması ya da taburcu edilmesi bizim için en mutlu anlardan biri oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
