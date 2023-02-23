Aynı aileden 3 kişinin öldürülmesinde tabancada parmak izine rastlanmadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta öldürülmesinde Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) tutuklu yargılandığı davada sanıkların cinayette kullandığı belirtilen tabanca ve şarjörün laboratuvar...

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta öldürülmesinde Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) tutuklu yargılandığı davada sanıkların cinayette kullandığı belirtilen tabanca ve şarjörün laboratuvar incelemesinde, parmak izine rastlanmadığı açıklandı. Mahkeme, tabanca ve şarjörün, DNA testine gönderilmesine karar verdi. Avukatlarının duruşmanın başka şehre alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 10 Haziran 2022'de, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında iddiaya göre daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu belirtilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

Mahkeme safhasında, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu hakkında 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.