Aynı aileden 3 kişinin öldüğü köpek besleme kavgası sanıklarına keşifte gerginlik

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37), köpek besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle sokakta öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'a (69) olay yerinde keşif yaptırıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37), köpek besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle sokakta öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'a (69) olay yerinde keşif yaptırıldı. Keşifte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokağın çevresinde toplanan mahalle halkından bir grup, "Katil" diyerek bağırdıkları sanıklara tepki gösterdi.

Olay, 10 Haziran 2022'de, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında iddiaya göre daha önce sokak köpeği besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.