Şahika Ercümen'in de daldığı Aynalıgöl Mağarası, bu yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yer alan Aynalıgöl Mağarası yıl boyunca yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdığı 600 metre uzunluğa sahip olan Aynalıgöl Mağarası, içerisindeki sarkıt ve dikit oluşumları, doğal galerileri ve berrak su birikintisiyle dikkat çekiyor. Mağaranın iç bölümünde yer alan ve yüzeyi bir ayna gibi yansıma oluşturan göl, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor. Bu doğal yansıma etkisi, özellikle fotoğraf tutkunları için mağarayı cazip hale getiriyor.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Aynalıgöl Mağarası, dört mevsim boyunca ziyaret edilebiliyor. Mağara hem doğa yürüyüşü yapanlar hem de alternatif turizm rotaları arayan ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ziyaretçi sayısındaki artış, bölgenin doğa turizmi potansiyelinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

GÖLÜN YANSIMASI ZİYARETÇİLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Mağaranın doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten ziyaretçilerden Mahmut Ünlü, "Mağara 251 merdivene sahip. İçeride canlı olarak sadece yarasalar yaşıyor. Mağaranın sonuna indiğimizde harika bir göl ile karşılaşıyoruz. Göl muhteşem bir yansıma veriyor. Ziyaretçilerimiz yansımadan dolayı kimi zaman gölü fark edemiyor. Bütün ziyaretçilerimizin gelip bu güzelliği görmesini istiyorum" dedi.