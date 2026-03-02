Haberler

Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı

Güncelleme:
Suriye'nin Şam kırsalındaki Ayn Terma beldesine düşen füze kalıntıları nedeniyle iki çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Beldede meydana gelen saldırıların ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin bir parçası olduğu bildiriliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Ayn Terma beldesinde, İsrail ile İran arasında karşılıklı gerçekleştirilen saldırılar sonucu bir binaya füze kalıntılarının düşmesi nedeniyle, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın muhabirine dayandırılan haberde, Şam'ın Ayn Terma beldesine düşen füze parçaları nedeniyle ikisi çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığı, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
