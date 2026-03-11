Haberler

Irfan Fidan AYM Başkanvekili Oldu

Güncelleme:
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi. Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

