AYM Başkanı Zühtü Arslan Görevini Kadir Özkaya'ya Devretti
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 12 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle Kadir Özkaya'ya görevini devretti. Özkaya, AYM üyelerinin oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.
Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.
AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.