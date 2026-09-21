Haberler

AYM Başkanı Özkaya, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM Başkanı Özkaya, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti
Güncelleme:
+401 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti. Çiftçi, sosyal medya açıklamasında nazik ziyaretleri için Özkaya'ya teşekkür etti ve kurumlar arası güçlü iletişim ve iş birliğinin millete hizmet yolunda önemli olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası

Muhammed Salah'a 6 ay men cezası
Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı

Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Baba'sı Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verecek

Vadi'nin Ömer Baba'sıydı! Kozinoğlu soruşturmasında o da ifade verecek
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın