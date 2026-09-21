AYM Başkanı Özkaya, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti

AYM Başkanı Özkaya, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etti. Çiftçi, sosyal medya açıklamasında nazik ziyaretleri için Özkaya'ya teşekkür etti ve kurumlar arası güçlü iletişim ve iş birliğinin millete hizmet yolunda önemli olduğunu belirtti.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlıkta ağırladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Devletimizin köklü kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliği, milletimize hizmet yolunda ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA