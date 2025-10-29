AYM Başkanı Özkaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

29 Ekim 1923'ün, kahraman milletin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu ve bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan ettiği şanlı bir gün olduğunu vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet; eşit yurttaşlık bilincini, özgürlük ve adalet ideallerini esas alan bir yönetim anlayışının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı bu rejim, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle taçlanmış; milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesini sağlamıştır. Anayasa Mahkememiz de Cumhuriyet'in temel niteliklerinin ve Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması yönündeki görevini, aynı bilinç ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."