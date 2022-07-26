Aylin Nazlıaka Duyurdu: 'Demir Leblebi Sohbetleri' Film Gösterimleri ile Devam Edecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Demir Leblebi Sohbetleri"ne yeni bir boyut kazandırdıklarını duyurdu. Nazlıaka, "Her salı günü düzenlediğimiz eğitim çalışmamıza, yaz sürecinde kadın hakları ve eşitlik mücadelesini anlatan film gösterimleri ile devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iki yıldır düzenli olarak düzenledikleri 'Demir Leblebi Sohbetleri'ne yeni bir boyut kazandırdıklarını duyurdu.

'Demir Leblebi Sohbetleri', yaz ayları boyunca kadın hakları ve eşitlik mücadelesini anlatan film gösterimleri ile devam edecek. Nazlıaka, en önemli hedefin 'örgütlenmek' olduğunun altını çizerek "Kadın kollarının örgütlenme çalışmalarını hızla tamamladıktan sonra, politik bir düzlem ve söylem birlikteliği kapsamında dil, vizyon ve hedeflerimizi ortaklaştırmak amacıyla her hafta eğitim çalışması yapma kararı aldık. Bu çalışmamıza 'Demir Leblebi Sohbetleri' adını verdik. Demir leblebi, zoru başaranlar demektir. Biz de kendimizi öyle tarifledik çünkü kadınlar açısından Cumhuriyet tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. Bizler de CHP Kadın Kolları olarak ülkemizdeki tüm kadınların kaderini değiştirmek gibi zor bir misyonun neferleriyiz" açıklamasını yaptı.

"ÜZERİNE KONUŞABİLECEĞİMİZ FİLMLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Kadın Kolları MYK üyeleri, Kadın Kolları İl ve ilçe başkanlarının katılımıyla yaklaşık 1000 kişilik bir eğitim çalışmasını video konferans üzerinden yaptıklarını belirten Nazlıaka, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta, alanında uzman isimlerle bir araya geliyoruz. Yaz dönemine girdiğimiz için eğitim çalışmamızın kapsamında bir değişikliğe gitme kararı verdik. Geçen hafta, Kadın Adayları Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ile Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinin siyaset yolculuğuna ayna tutan '18' Yolları Açan Kadınlar isimli kısa filmi izledik. Film üzerine uzun uzun sohbet ettik. Yaz sürecinde eğitim çalışmalarımıza konuklarla değil, üzerine konuşabileceğimiz filmlerle devam edeceğiz."

BU HAFTANIN FİLMİ 'DEMİR ÇENELİ MELEKLER' OLACAK

Eğitim çalışmaları kapsamında dünyada ve Türkiye'de kadın hak ve eşitlik mücadelesini tartışacaklarını dile getiren Nazlıaka, "Bu kapsamda bu hafta izleyeceğimiz film, yönetmenliğini Katja von Garnier'in üstlendiği, 2004 yapımı Demir Çeneli Melekler (Iron Jawed Angels) olacak. Demir Çeneli Melekler filmi, 1910'larda Amerikalı kadınların seçme ve seçilme haklarının tanınması için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadelenin sonucunda 18 Ağustos 1920 tarihinde yapılan anayasal değişiklikle kadınlara bu hak tanınıyor. Film hem bu süreçte hem de sonrasında etkin role sahip kadın hakları aktivistleri Alice Paul ve Lucy Burns'e odaklanıyor" bilgileri verdi.

ANKA / Güncel