Aylin Nazlıaka: "Devlet, Yurttaşına Onurlu Yaşam Koşullarını Sağlamak Zorundadır"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaptığı saha incelemelerinin ardından rapor hazırladı. Nazlıaka, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, bölgede hala binlerce yurttaşın konteyner kentlerde yaşadığını belirterek, "Afet sonrası geçici oluşan bir tablodan değil, kalıcı bir sosyal yıkımdan söz ediyoruz. Barınma sorunu kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için aynı zamanda güvenlik, sağlık ve gelecek krizine dönüşmüş durumda" dedi. Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Konteyner kentlerde umumi tuvalet dahi yok. Eğitmenler ve psikososyal destek hizmeti verenler, rica minnet esnafın tuvaletini kullanıyor. Depremden sonra yapılan TOKİ konutları ve konteyner kentler, engelli yurttaşlarımız açısından erişilebilir değil. Engelli bireylere yönelik bakım yükü, yine kadınların omzuna yüklenmiş durumda."

Deprem sonrası birçok kadının barınma ihtiyacını geniş aile içinde çözmeye çalıştığını, bunun da mahremiyetin ortadan kalkması ve erkek şiddetinin sürmesi anlamına geldiğini belirten Nazlıaka, yetkililerin şiddeti görmezden gelmesinin koruyucu mekanizmaları iyice zayıflattığını da vurguladı. Nazlıaka, hastanelerin, sağlık merkezlerinin yıkılması ve taşınması nedeniyle kadınların özellikle üreme sağlığı konusunda çok zorlandığını, hijyen ürünlerine erişimin de kısıtlı olduğunu aktardı.

Öğretmenlerin talebi de raporda yer aldı

Teknik Mesleki Eğitim Usta Öğreticiler Federasyonu'ndan kadın öğretmenlerin "Hatay'daki kadro kısıtlamasına isyan ediyoruz. Biz, üreterek hem kendimizi hem de öğrencilerimizi rehabilite ediyoruz. Sadece saatlik 120 TL alıyoruz. Kadrolu öğretmenler gibi sınav yapıp yoklama alıyoruz. Kadın emeğinden tasarruf olmaz" şeklindeki sözleri raporda yer aldı.

Raporda, bir babanın "Dört kızım da çok başarılıydı ama okutamadım, yevmiye usulü çalıştırmak zorunda kaldım" sözlerine yer verildi. Çocuklarda kabus, altını ıslatma, kekemelik ve içe kapanma gibi travmatik belirtilerinin yaygınlaştığı; akran zorbalığı, sigara ve madde kullanımında artış olduğu belirtilen raporda, engelli çocukların ise hem fiziksel erişim hem de bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle çifte yoksunluk yaşadığı vurgulandı.

TOKİ aidatlarını ödeyemeyen ailelere de raporda yer verildi

Raporda, Osmaniye'de konteyner kentte görüşülen bir kadının "Eşim işsiz ve hasta, ilacını hayırseverler sayesinde alabildik" sözlerine de yer verildi. Konteyner kentlerin boşaltılmasını hızlandırmak amacıyla kasıtlı elektrik kesintileri yapıldığını ifade eden yurttaşlara değinilen raporda, yoksulluk nedeniyle TOKİ aidatlarını ödeyemeyen ailelere vurgu yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 4 bin 800 kişi hala konteynerlerde yaşadığı kaydedilen raporda, TOKİ konutlarının kalitesizliği, ev teslimlerinde yaşanan sorunlar ve dava açan depremzedelere baskı yapıldığı yönünde iddialar olduğu belirtildi. Raporda, bir ziyaret sırasında bir evde kapı kulpunun elde kaldığı, mutfak dolaplarının düştüğü, pencere pervazını depremzedenin kendi imkanıyla taktırdığı yönündeki ifadeleri yer aldı.

"Devlet, yurttaşına onurlu yaşam koşullarını sağlamak zorundadır"

Bölgede işsizlik ve gelir kaybının derinleştiğini belirten Nazlıaka, İŞKUR'un geçici işçi alımlarında kayırmacılık şikayetlerinin arttığını, küçük esnafın vergi düzenlemeleri nedeniyle zorlandığını, çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri yüzünden üretimden çekildiği; işsizlik, yoksulluk ve geleceksizlik endişesinin, gençlerde madde bağımlılığı ve sanal kumar gibi riskleri tetiklediği uyarısında bulundu.

Nazlıaka, devletin üretmesi gereken çözümleri STK'lar ve hayırseverlerin üstlendiğini vurgulayarak, ekonomik destek programlarının, psikososyal hizmetlerin yaygınlaştırılması, kadın ve gençlere yönelik istihdam politikalarının hayata geçirilmesi, yerel yönetim–kamu iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çağrı yaptı. Nazlıaka, "Bir aileye ev anahtarı verince o ev yuva olmuyor. Yol, su, kanalizasyon ve enerji gibi temel altyapı sorunları varsa, çocuk sokakta oyun oynayamıyorsa, engelliler, yaşlılar eve hapsediliyorsa, bir kadın pazar çantasını alıp alışverişe gidemiyorsa, hastalar sağlığa erişemiyorsa, hayatın normalleştiğine nasıl inanalım? Devlet, yurttaşına onurlu yaşam koşullarını sağlamak zorundadır" dedi.