Aylin Nazlıaka'dan Sivas Katliamı Açıklaması: "Avukat Şenal Sarıhan Firari Sanıklardan Birisinin Türkiye Cumhuriyeti Aleyhine Ajanlık Çalışması...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, zaman aşımına uğrama tehlikesi olan Sivas Katliamı davası dosyasına ilişkin “Bugün duruşmaya çok önemli bir belge sunuldu. 30 yıldır davanın avukatlığını yapan eski Ankara Milletvekilimiz avukat Şenol Sarıhan, bu firari sanıklardan birisinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ajanlık çalışmaları yürüttüğüne dair birtakım belgeler sundu” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, zaman aşımına uğrama tehlikesi olan Sivas Katliamı davası dosyasına ilişkin "Bugün duruşmaya çok önemli bir belge sunuldu. 30 yıldır davanın avukatlığını yapan eski Ankara Milletvekilimiz avukat Şenol Sarıhan, bu firari sanıklardan birisinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ajanlık çalışmaları yürüttüğüne dair birtakım belgeler sundu" dedi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında 33 aydının yaşamını yitirdiği katilama ilişkin firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş yönünden devam eden davanın zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolmasının ardından ilk duruşması bugün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Duruşmaya katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Adliyesi'nin önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile katliam sanıklarından Hayrettin Gül'ün affedilmesini hatırlattı. Nazlıaka, firari sanıklar yönünden devam eden davada adaletin tecelli etmesini istediğin belirterek şunları söyledi:

"Bu duruşmalara defalarca kez geldim. 1,5 dakika süren duruşmalara bile şahit oldum. Yıllardır aranan ve Almanya'da oldukları bilinen, kırmızı bültenle aranan 3 firari sanık Murat Sonkur, Eren Ceylan, Murat Karataş'ın bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi yönünde gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bu firari sanıklar Alman Konsolosluğu'nda gittiler ve evlendiler. Bugün duruşmaya çok önemli bir belge sunuldu. 30 yıldır davanın avukatlığını yapan eski Ankara Milletvekilimiz avukat Şenol Sarıhan, bu firari sanıklardan birisinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ajanlık çalışmaları yürüttüğüne dair birtakım belgeler sundu. Onun için artık bir an önce bu sanıklara gerekli ceza verilmeli. Sanıklar Türkiye Cumhuriyeti'ne verilmeli ve ailelerin, toplumsal barış isteyenlerin yüreği soğumalı."